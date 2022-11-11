В России после 21 сентября все больше «синих воротничков» отказываются оформлять самозанятость

После объявления частичной мобилизации в России все больше «синих воротничков» отказываются оформлять самозанятость. При общем стабильном приросте специалистов в 1,5 раза увеличилось число мастеров, не желающих оформлять статус «самозанятый», говорится в исследовании сервисной компании Gorserv.
Эксперты компании изучили динамику числа самозанятых среди новых мастеров сервиса за месяц в период 21 сентября – 21 октября и сравнили с аналогичным периодом до даты объявления частичной мобилизации (20 августа – 20 сентября). Выяснилось, что число тех, кто регистрируется на платформе, однако затем отказывается оформлять самозанятость (Gorserv не работает с мастерами без этого статуса), выросло в 1,5 раза.
«По нашим опросам, наиболее частая причина, по которой мастера отказываются оформлять самозанятость — изменение места жительства. Вторая по популярности — нежелание быть заметным для госорганов», — сообщила директор по маркетингу Gorserv Ольга Сигида.
Чаще всего отказываются оформлять официальный налоговый режим в Центральном федеральном округе (рост 53%) и на Урале (на 50%). Второе и третье место заняли Северо-западный и Приволжский федеральные округа — там число мастеров, не желающих оформлять статус «самозанятый», увеличилось в 1,4 раза (на 44% и на 43% соответственно).
Gorserv — цифровая платформа управления ресурсами предприятия, которая позволяет контролировать штатных сотрудников и исполнителей в статусе самозанятые. Компания работает по модели «маркетплейса услуг».
Число самозанятых в России по состоянию на октябрь достигло 5,8 млн человек.
Фото на обложке: Unsplash
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