Индонезийский агротех-стартап Semaai привлек $4,7 млн от Ruvento и других

Индонезийский агротехнологический стартап Semaai привлек $4,7 млн от CyberAgent Capital, Sumitomo Corporation Equity Asia, Ruvento, MyAsiaVC и Heracles Ventures. Посевной раунд компания закрыла 8 января 2023 года. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.
Привлеченные средства пойдут на улучшение консультационных услуг, расширение сотрудничества с финтех-компаниями и укрепление присутствия в Центральной Яве — охватить 75% сел до конца 2024 года.
Semaai — это платформа для покупки и продажи семян, удобрений, пестицидов, инструментов, услуг и других сельскохозяйственных нужд. Ее основали в 2021 году в Индонезии.
Фото на обложке: Birowo Aji Wicaksono /
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