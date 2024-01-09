Индонезийский агротехнологический стартап Semaai привлек $4,7 млн от CyberAgent Capital, Sumitomo Corporation Equity Asia, Ruvento, MyAsiaVC и Heracles Ventures. Посевной раунд компания закрыла 8 января 2023 года. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.

Индонезийский агротех-стартап Semaai привлек $4,7 млн от Ruvento и других