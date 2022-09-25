Минцифры выступает против предложения СПЧ об ограничении отсрочки от мобилизации для IT-специалистов, Путин подписал указ о предоставлении отсрочки для студентов вузов, Mazda закрывает производство в России, а в США идут разговоры о приеме талантливых россиян. Эти и другие бизнес-новости — в дайджесте RB.

Отсрочки для IT-специалистов и студентов, уход Mazda из России: главное для бизнеса 25 сентября