Отсрочки для IT-специалистов и студентов, уход Mazda из России: главное для бизнеса 25 сентября

Ахмед Садулаев
Минцифры выступает против предложения СПЧ об ограничении отсрочки от мобилизации для IT-специалистов, Путин подписал указ о предоставлении отсрочки для студентов вузов, Mazda закрывает производство в России, а в США идут разговоры о приеме талантливых россиян. Эти и другие бизнес-новости — в дайджесте RB.
Отсрочки для IT-специалистов и студентов, уход Mazda из России: главное для бизнеса 25 сентябряАхмед Садулаев
Мир
- Азербайджан намерен развивать зеленую экономику в стране. Об этом сообщил глава МИД Джейхун Байрамов.
- Американский миллиардер Билл Акман предложил упростить иммиграцию в США для талантливых россиян. По его словам, это поможет бороться с ростом инфляции в стране.
Россия
- Минцифры выступило против предложения главы СПЧ Валерия Фадеева об ограничении числа IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка. В ведомстве отмечают, что сотрудники IT-компаний с соответствующим образованием участвуют в решении «вопроса обеспечения технологического суверенитета» страны.
- Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения, получающим высшее образование впервые. В Минобрнауки уточнили, что закон также распространяется на аспирантов.
Бизнес
- Росатом поддержит мобилизованных сотрудников. Им обещают предоставить ежемесячную выплату, льготы на поддержку детей и детского отдыха, а также увеличить компенсацию по ипотечным платежам.
- Mazda вступила в переговоры со своим партнером «Соллерс Авто» о закрытии производства в России. Решение принято на фоне событий на Украине, финансовых санкций и проблем с поставками запчастей (Nikkei).
- Гендиректор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижиев: компании «Красная поляна», «Синара» и АФК «Система» проявили интерес к покупку курорта «Архыз». В конце декабря будет объявлен конкурс по выбору инвестора.
Фото: Unsplash
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