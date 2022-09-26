Санкции, эвакуация, ухудшение условий при выдаче наличных с валютных счетов: главное для бизнеса 26 сентября

Карина Пардаева
Япония расширила санкции, разработчики игр стали эвакуировать сотрудников, ЦБ изменил условия выдачи наличных с валютных счетов и другие события 26 сентября — в дайджесте RB.RU.
Санкции, эвакуация, ухудшение условий при выдаче наличных с валютных счетов: главное для бизнеса 26 сентябряКарина Пардаева
Мир
- Япония расширила санкции. В черный список внесена 21 организация из сферы оборонной промышленности. Также власти запретили экспорт в Россию товаров, «связанных с химическим оружием».
- В Польше вступил в силу запрет на въезд россиян через морские порты и аэропорты. Ранее граждан РФ уже перестали пропускать через автодорожные пункты пропуска.
Россия
- Разработчики игр начали эвакуировать сотрудников из страны, в том числе выкупая целые чартерные рейсы. Речь, по данным «Ъ», в одном из случаев идет о вывозе сразу 100 мужчин с семьями.
- Российские производители микроэлектроники и вычислительной техники, на предприятиях которых работает около 350 тыс. человек, просят правительство предоставить своим сотрудникам бронь от мобилизации.
Финансы
- ЦБ России изменил условия по выдаче наличных с валютных счетов и вкладов: зачисленную с 9 сентября валюту предлагается получить в рублях по курсу ниже установленного регулятором. При этом Банк России продлил запрет на взимание комиссий с таких операций.
Бизнес
- Китайский производитель ноутбуков Hiper согласился предустанавливать российскую операционную систему (ОС) Astra Linux на свои устройства для розничного рынка. Продажи ноутбуков начнутся в сети «Ситилинк» в октябре.
- Распродажи в августе не помогли поддержать спрос на непродовольственные товары. Из-за нестабильности и эмоционального фона потребители покупали меньше одежды и техники, но чаще ходили за продуктами.
Фото на обложке: LightField Studios /
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