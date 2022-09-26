Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Санкции, эвакуация, ухудшение условий при выдаче наличных с валютных счетов: главное для бизнеса 26 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Япония расширила санкции, разработчики игр стали эвакуировать сотрудников, ЦБ изменил условия выдачи наличных с валютных счетов и другие события 26 сентября — в дайджесте RB.RU.

Санкции, эвакуация, ухудшение условий при выдаче наличных с валютных счетов: главное для бизнеса 26 сентября

Мир

  • Япония расширила санкции. В черный список внесена 21 организация из сферы оборонной промышленности. Также власти запретили экспорт в Россию товаров, «связанных с химическим оружием».
  • В Польше вступил в силу запрет на въезд россиян через морские порты и аэропорты. Ранее граждан РФ уже перестали пропускать через автодорожные пункты пропуска. 

Россия

  • Разработчики игр начали эвакуировать сотрудников из страны, в том числе выкупая целые чартерные рейсы. Речь, по данным «Ъ», в одном из случаев идет о вывозе сразу 100 мужчин с семьями. 
  • Российские производители микроэлектроники и вычислительной техники, на предприятиях которых работает около 350 тыс. человек, просят правительство предоставить своим сотрудникам бронь от мобилизации. 

Финансы

  • ЦБ России изменил условия по выдаче наличных с валютных счетов и вкладов: зачисленную с 9 сентября валюту предлагается получить в рублях по курсу ниже установленного регулятором. При этом Банк России продлил запрет на взимание комиссий с таких операций.

Бизнес

  • Китайский производитель ноутбуков Hiper согласился предустанавливать российскую операционную систему (ОС) Astra Linux на свои устройства для розничного рынка. Продажи ноутбуков начнутся в сети «Ситилинк» в октябре. 
  • Распродажи в августе не помогли поддержать спрос на непродовольственные товары. Из-за нестабильности и эмоционального фона потребители покупали меньше одежды и техники, но чаще ходили за продуктами.

Фото на обложке: LightField Studios / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Банки изменили условия по выдаче наличных с валютных счетов и вкладов
  2. 2 Четверть российских IT-специалистов планирует релокацию в ближайший год
  3. 3 Минцифры предложило добавить IT-управленцев в перечень для отсрочки от мобилизации
  4. 4 Отсрочки для IT-специалистов и студентов, уход Mazda из России: главное для бизнеса 25 сентября
  5. 5 «Мир» в Киргизии, российские алмазы в ЕС, бартер с Турцией, новости «Автотора»: главное для бизнеса 24 сентября
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

27 сентября 2022

Акселератор Спринт

27 сентября 2022

«МСП: Акселератор креативных индустрий»

30 сентября 2022

Privacy Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ