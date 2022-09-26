Япония расширила санкции, разработчики игр стали эвакуировать сотрудников, ЦБ изменил условия выдачи наличных с валютных счетов и другие события 26 сентября — в дайджесте RB.RU.

Санкции, эвакуация, ухудшение условий при выдаче наличных с валютных счетов: главное для бизнеса 26 сентября