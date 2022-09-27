Список IT-специальностей для отсрочки от мобилизации, блокировка Windows 11: главное за 27 сентября

RB продолжает следить за главными новостями после объявления о частичной мобилизации: Минцифры опубликовало перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва, в России за последнюю неделю выросли продажи кнопочных телефонов, приложения VK пропали из App Store и другие новости 27 сентября.
Россия
- Министерство цифрового развития России опубликовало перечень из 195 IT-специальностей для отсрочки от мобилизации. Список составили на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний в таких направлениях, как математика, ядерная физика, химия, астрономия, биология, информационная безопасность, архитектура, лазерные технологии, судебная экспертиза и другие.
Бизнес
- На фоне ухода из России крупных иностранных производителей картофеля фри этим бизнесом начали интересоваться новые инвесторы. Крупный поставщик снеков «Мартин» запланировал такой проект в Воронежской области.
- Ритейлеры и поставщики техники фиксируют повышенный спрос на системы обеспечения безопасности в частном секторе: так, например, продажи оборудования для видеонаблюдения за восемь месяцев увеличились на 84%.
- В России за последние дни резко выросли продажи кнопочных мобильных телефонов. Среди наиболее популярных моделей телефонов представители МТС и «Ситилинка» называют Philips Xenium E111. На сайтах обоих ритейлеров его продают за 1390 рублей.
- С января по июль 2022 года россияне приобрели 6877 объектов недвижимости в различных регионах Турции. Их интерес к этой стране растет в том числе из-за доступных иммиграционных программ.
- Спрос на аренду квартир в Москве за последнюю неделю упал на 10%, а на дорогое жилье — до 50%. Из-за отъезда людей из столицы некоторые освобождающиеся квартиры предлагают с дисконтом или выставляют на продажу.
- Минфин предлагает рассчитывать налог на имущество по кадастровой стоимости для всего имущества бизнеса, а не для части, как сейчас. Изменение приведет к росту доходов регионов, но увеличит нагрузку на бизнес.
Сервисы
- Приложение российской социальной сети «ВКонтакте» пропало из магазина приложений App Store. В Google Play оно по-прежнему доступно. Другие приложения холдинга — VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ — тоже исчезли из App Store. «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru» также невозможно найти в магазине.
- Microsoft заблокировала в России последнее обновление под номером 22H2 для операционной системы Windows 11. Среди его функций — улучшение меню «Проводник», изменение интерфейса «Диспетчера задач» и другие нововведения.
Транспорт
- Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Минск, Сочи, Ростов и Екатеринбург, а также в обратных направлениях до 31 декабря.
Фото на обложке: motoDanmoto /
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