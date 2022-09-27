Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Список IT-специальностей для отсрочки от мобилизации, блокировка Windows 11: главное за 27 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за главными новостями после объявления о частичной мобилизации: Минцифры опубликовало перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва, в России за последнюю неделю выросли продажи кнопочных телефонов, приложения VK пропали из App Store и другие новости 27 сентября.

Список IT-специальностей для отсрочки от мобилизации, блокировка Windows 11: главное за 27 сентября

Россия

  • Министерство цифрового развития России опубликовало перечень из 195 IT-специальностей для отсрочки от мобилизации. Список составили на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний в таких направлениях, как математика, ядерная физика, химия, астрономия, биология, информационная безопасность, архитектура, лазерные технологии, судебная экспертиза и другие.

Бизнес

  • На фоне ухода из России крупных иностранных производителей картофеля фри этим бизнесом начали интересоваться новые инвесторы. Крупный поставщик снеков «Мартин» запланировал такой проект в Воронежской области. 
  • Ритейлеры и поставщики техники фиксируют повышенный спрос на системы обеспечения безопасности в частном секторе: так, например, продажи оборудования для видеонаблюдения за восемь месяцев увеличились на 84%.
  • В России за последние дни резко выросли продажи кнопочных мобильных телефонов. Среди наиболее популярных моделей телефонов представители МТС и «Ситилинка» называют Philips Xenium E111. На сайтах обоих ритейлеров его продают за 1390 рублей.
  • С января по июль 2022 года россияне приобрели 6877 объектов недвижимости в различных регионах Турции. Их интерес к этой стране растет в том числе из-за доступных иммиграционных программ.
  • Спрос на аренду квартир в Москве за последнюю неделю упал на 10%, а на дорогое жилье — до 50%. Из-за отъезда людей из столицы некоторые освобождающиеся квартиры предлагают с дисконтом или выставляют на продажу.
  • Минфин предлагает рассчитывать налог на имущество по кадастровой стоимости для всего имущества бизнеса, а не для части, как сейчас. Изменение приведет к росту доходов регионов, но увеличит нагрузку на бизнес.

Сервисы

  • Приложение российской социальной сети «ВКонтакте» пропало из магазина приложений App Store. В Google Play оно по-прежнему доступно. Другие приложения холдинга — VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ — тоже исчезли из App Store. «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru» также невозможно найти в магазине.
  • Microsoft заблокировала в России последнее обновление под номером 22H2 для операционной системы Windows 11. Среди его функций — улучшение меню «Проводник», изменение интерфейса «Диспетчера задач» и другие нововведения.

Транспорт

  • Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Минск, Сочи, Ростов и Екатеринбург, а также в обратных направлениях до 31 декабря.

Фото на обложке: motoDanmoto / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минцифры России опубликовало список IT-специальностей для отсрочки от мобилизации
  2. 2 Приложения VK исчезли из App Store
  3. 3 Авиакомпании попросили отсрочить сотрудникам мобилизационный призыв
  4. 4 Мошенники придумали схему обмана на фоне частичной мобилизации
  5. 5 Крупный банк Таджикистана приостановил обслуживание карт «Мир»
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

27 сентября 2022

Акселератор Спринт

27 сентября 2022

«МСП: Акселератор креативных индустрий»

30 сентября 2022

Privacy Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ