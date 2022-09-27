RB продолжает следить за главными новостями после объявления о частичной мобилизации: Минцифры опубликовало перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва, в России за последнюю неделю выросли продажи кнопочных телефонов, приложения VK пропали из App Store и другие новости 27 сентября.

Список IT-специальностей для отсрочки от мобилизации, блокировка Windows 11: главное за 27 сентября