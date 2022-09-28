Евросоюз рассматривает запрет гражданам ЕС занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ, госбанки Турции отказались от российской платежной системы «Мир», интерес к рынку товаров для дома появился у российских одежных сетей Lime и «Стокманн» и другие новости 28 сентября — в дайджесте RB.RU.

Рестораны теряют выручку, ослабление рубля, более 1,5 тыс. заявок на отсрочку: главное 28 сентября