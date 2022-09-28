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Рестораны теряют выручку, ослабление рубля, более 1,5 тыс. заявок на отсрочку: главное 28 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Евросоюз рассматривает запрет гражданам ЕС занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ, госбанки Турции отказались от российской платежной системы «Мир»,  интерес к рынку товаров для дома появился у российских одежных сетей Lime и «Стокманн» и другие новости 28 сентября — в дайджесте RB.RU.

Рестораны теряют выручку, ослабление рубля, более 1,5 тыс. заявок на отсрочку: главное 28 сентября

Мир

  • Евросоюз рассматривает запрет гражданам ЕС занимать руководящие посты в госкомпаниях России.

Россия

  • Сервис подачи заявлений на отсрочку от призыва для сотрудников IT и операторов связи заработал на Госуслугах. Подано уже более 1,5 тыс. заявок.

Финансы

  • Минэкономразвития ожидает в декабре ослабление российской валюты к доллару до 66 рублей. К концу года курс рубля к доллару снизится примерно на 8% по сравнению с сентябрем.
  • Турецкие СМИ сообщили, что все госбанки Турции отказались от российской платежной системы «Мир». Власти могут раскрыть подробности того, чем ее заменят, в ближайшие дни.

Бизнес

  • Московские рестораны на фоне частичной мобилизации потеряли посетителей и выручку. За неделю выручка снизилась на 18%, число заказов — на 17%.
  • На фоне приостановки работы в России Zara Home, H&M Home и IKEA интерес к рынку товаров для дома появился у российских одежных сетей Lime и «Стокманн».
  • Минпромторг рекомендовал сетям ввести мораторий на штрафы для производителей за срыв сроков поставок продуктов или неполное выполнение заказов. 
  • Бизнес выступил против сокращения сроков предоставления регуляторам данных о размещенной в интернете рекламе до 20 дней. Участники рынка интернет-рекламы утверждают, что это приведет к дезорганизации бизнес-процессов и лавинообразному росту расходов на документооборот, отмечая риск сокращения налоговых поступлений от интернет-рекламы.

Фото на обложке: motoDanmoto / Shutterstock

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