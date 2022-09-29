ЕС предложил включить в новый пакет санкций запрет на импорт туалетной бумаги, бритвенных станков и мыла из России, экспорт полупроводников и деталей авиастроения, новый турецкий банк для работы с картами «Мир», выход Xiaomi с ноутбуками на рынок России и другие новости 29 сентября — в обзоре RB.RU.

ЕС без российского мыла, ноутбуки Xiaomi в России: главное за 29 сентября