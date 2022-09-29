ЕС без российского мыла, ноутбуки Xiaomi в России: главное за 29 сентября

ЕС предложил включить в новый пакет санкций запрет на импорт туалетной бумаги, бритвенных станков и мыла из России, экспорт полупроводников и деталей авиастроения, новый турецкий банк для работы с картами «Мир», выход Xiaomi с ноутбуками на рынок России и другие новости 29 сентября — в обзоре RB.RU.
Мир
- Европейский союз предложил включить в новый пакет санкций против России запрет на импорт из страны, в том числе, туалетной бумаги и бритвенных станков и мыла и на экспорт полупроводников и деталей для авиастроения. В санкционные списки предлагается внести 30 россиян.
Россия
- Правительство в 2023 году получит право принимать решения по уступке прав требования к иностранным государствам по их долгам. Иностранные долги стало затруднительно обслуживать из-за санкций, продажа прав требования неподсанкционным лицам обеспечит поступления в бюджет по ним.
Экономика
- Турция может создать новый банк для работы с платежной системой «Мир», предположил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.
- Расходы федерального бюджета по закрытым – секретным и сверхсекретным статьям – в 2023 году составят около 6,5 трлн рублей, или 23% от общей суммы трат, подсчитали «Ведомости».
Бизнес
- С 21 сентября в России увеличился спрос на крипту, особенно на стейблкойн — валюту, привязанную к доллару. Стейблкоины покупают чаще те, кому нужно быстро вывести сумму более разрешенных к вывозу наличных $50 тыс.
- До конца осени китайская Xiaomi может официально начать завозить ноутбуки в Россию. Вендор станет едва ли не первым мировым брендом, который выйдет на российский рынок после начала СВО и санкционной кампании.
- Частичная мобилизация негативно скажется на поставках в Россию потребительской электроники, химии и других товаров через механизмы параллельного импорта. Пока параллельным импортом занимались в основном небольшие компании и индивидуальные предприниматели. Такие компании могут уйти с рынка из-за дефицита специалистов на фоне мобилизации.
- Группа компаний «Просвещение» (в состав входит одноименное издательство, а также корпорация «Российский учебник», которая управляет издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф» и т. д.) планирует M&A-сделки на EdTech-рынке.
Фото на обложке: Maridav /
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