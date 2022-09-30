RB продолжает следить за главными бизнес-событиями в России и мире: декларация лояльности для россиян в Эстонии, Мосбиржа запустит фьючерсы на четыре индекса, популярность бюджетных машин продолжает расти и другие новости 30 сентября.

Декларация лояльности, Мосбиржа запустит фьючерсы на четыре индекса: главное за 30 сентября