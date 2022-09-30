Декларация лояльности, Мосбиржа запустит фьючерсы на четыре индекса: главное за 30 сентября

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными бизнес-событиями в России и мире: декларация лояльности для россиян в Эстонии, Мосбиржа запустит фьючерсы на четыре индекса, популярность бюджетных машин продолжает расти и другие новости 30 сентября.
Декларация лояльности, Мосбиржа запустит фьючерсы на четыре индекса: главное за 30 сентябряКарина Пардаева
Мир
- Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ввести для россиян «декларацию лояльности» при получении ими гражданства страны и продлении вида на жительство. В декларации, в частности, предлагается спрашивать об отношении к военной операции на Украине.
Россия
- Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Запорожской и Херсонской областей Украины независимыми территориями.
- Большинство профильных ассоциаций на рынке лекарств и медтехники России обратились к правительству за отсрочкой для всех своих сотрудников от частичной мобилизации. В условиях дефицита кадров предприятиям будет сложно быстро заменить мобилизованных работников, так как их поиск и обучение требуют времени, указано в письмах.
Финансы
- Московская биржа до конца 2022 года намерена запустить фьючерс на немецкий индекс акций DAX, общеевропейский Euro Stoxx, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng.
- Владелец банкоматов Nosto в Финляндии собирается приостановить приём карт UnionPay, чтобы россияне не «опустошали банкоматы».
Бизнес
- В российских университетах сократилось число кафедр, которые открывали иностранные IT-компании, покинувшие страну из-за санкций. Их программы охватывали до 30% студентов технических факультетов. Российский бизнес может заменить ушедших вендоров, открывая свои направления.
- На фоне ухода из России британской косметической сети Lush совладелец ее местного подразделения Дмитрий Азаров решил запустить бренд косметики Relish.
- С мобилизованных россиян могут снять запрет заниматься предпринимательством. Подлежащему призыву необходимо подать заявление на прекращение деятельности в статусе ИП, а если он не успеет этого сделать, то нарушит закон, что может привести к потере им бизнеса.
- Доля бюджетных машин в России превысила за 41% от всего рынка новых легковых автомобилей в России в августе. Популярность этих машин выросла до рекордной за последние пять лет из-за дефицита иных предложений новых автомобилей.
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