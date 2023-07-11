В России введут обязательную сертификацию электросамокатов

Минпромторг предложил включить электросамокаты в список товаров, которые обязательно нужно сертифицировать. С февраля 2023 года в России действует ГОСТ для таких средств передвижения, но он добровольный и не гарантирует их безопасное использование.
В ведомстве уверены, что повысить безопасность электросамокатов возможно с помощью обязательных сертификационных испытаний, пишут «Известия».
Эксперты напоминают, что электросамокаты все чаще становятся причиной ДТП. Кроме того, они и сами по себе могут представлять опасность — дешевые модели взрываются и загораются.
После введения сертификации электросамокатов стоит добиться их обязательной регистрации в ГИБДД, уверены общественники.
- Средства индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и др., с 1 марта внесены в Правила дорожного движения. Максимальная скорость передвижения на них составляет 25 км/ч, а вес электротранспорта не должен будет превышать 35 кг. Движение будет регулироваться специальными дорожными знаками.
- В январе-марте 2023 года в России было продано 24,5 тыс. электросамокатов на 575 млн рублей. Это на 43% больше, чем за тот же квартал в 2022 году. В тройке лидеров — Kugoo, Hiper, Ninebot.
Фото на обложке: Dragon Images /
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14 июля 2023