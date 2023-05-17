Специалисты в сфере услуг за год заработали 10% от годового ВВП России

Частные специалисты и компании в сфере услуг заработали за период с апреля 2022 года по март 2023 года около 16 трлн рублей, что соответствует порядка 10% от ВВП России по итогам 2022 года, говорится в исследовании агентства ORO и платформы «Авито Услуги».
По данным Росстата, ВВП за 2022 год составил в абсолютном выражении 153,4 трлн рублей.
Численность специалистов, работающих в сфере услуг, насчитывает порядка 13,9 млн человек по всей стране — это каждый шестой россиянин трудоспособного возраста. Также в отрасли насчитывается 5,6 млн компаний и частных исполнителей.
За исследуемый период россияне сделали 4,1 млрд заказов, что принесло частным специалистам и компаниям около 15,9 трлн рублей.
Исследование также показало, что основной объем заказов и выручки на рынке приходится на частных мастеров и микробизнес. Почти половину (43%) заказов частные мастера и компании получают через онлайн-каналы, 56% провайдеров услуг ищут клиентов через «сарафанное радио».
График ORO и «Авито Услуги»
Крупнейшие категории услуг на рынке
- По объемам выручки исполнителей лидирует сфера строительства — мастера и компании за год заработали 3,74 трлн рублей.
- По числу исполнителей лидирует сфера красоты и здоровья. На этих специалистов приходится 13% рынка или 735 тыс. провайдеров (компаний и частных мастеров).
- По числу заказов лидирует категория транспортных услуг — в 2022 году доля заказов в этом сегменте составила 28% от общего числа заказов на рынке услуг (1,144 млрд заказов). На втором месте категория «красота и здоровье» (20% — 829 млн заказов).
Фото на обложке: Unsplash
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