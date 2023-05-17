Частные специалисты и компании в сфере услуг заработали за период с апреля 2022 года по март 2023 года около 16 трлн рублей, что соответствует порядка 10% от ВВП России по итогам 2022 года, говорится в исследовании агентства ORO и платформы «Авито Услуги».

Специалисты в сфере услуг за год заработали 10% от годового ВВП России