Эксперты сравнили стоимость обслуживания автомобилей в Москве и Петербурге

Аналитики автомобильного онлайн-агрегатора Autospot сравнили среднюю стоимость планового технического обслуживания (ТО) в Москве и Санкт-Петербурге среди самых продаваемых через интернет автомобилей.

Топ-10 самых популярных моделей для продажи через интернет на июнь 2020 года:

Hyundai Creta Mitsubishi Outlander Škoda Kodiaq Kia Rio Hyundai Solaris Škoda Octavia Kia Sportage Škoda Karoq Škoda Rapid Volkswagen Tiguan

Autospot исследовал суммарные расходы на первые три ТО.

Самым дорогим в топ-10 популярных моделей по сумме трех ТО в Москве стал Škoda Kodiaq (46 800 рублей). Самым дешевым – Kia Rio (22 535 рублей). В Питере дороже всего обслуживать оказалось Škoda Karoq (43 720 рублей). Дешевле всего – Hyundai Solaris (25 936 рублей).

В большинстве случаев средняя стоимость ТО в Москве дороже, чем Санкт-Петербурге: Hyundai Creta – на 11%, Hyundai Solaris – на 16%. Владельцы Škoda Kodiaq, Octavia, Karoq и Rapid, переехав из Питера в Москву, прибавят к расходам на обслуживание 10%, 5%, 1% и 21% соответственно. Обслуживание Mitsubishi Outlander в Москве будет дороже на 18%.

Однако ТО для Volkswagen и Kia москвичам обойдется дешевле питерского на 4%.

Техобслуживание: Москва vs Санкт-Петербург