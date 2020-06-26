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Эксперты сравнили стоимость обслуживания автомобилей в Москве и Петербурге

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Аналитики автомобильного онлайн-агрегатора Autospot сравнили среднюю стоимость планового технического обслуживания (ТО) в Москве и Санкт-Петербурге среди самых продаваемых через интернет автомобилей.

Эксперты сравнили стоимость обслуживания автомобилей в Москве и Петербурге

Топ-10 самых популярных моделей для продажи через интернет на июнь 2020 года:

  1. Hyundai Creta
  2. Mitsubishi Outlander
  3. Škoda Kodiaq
  4. Kia Rio
  5. Hyundai Solaris
  6. Škoda Octavia
  7. Kia Sportage
  8. Škoda Karoq
  9. Škoda Rapid
  10. Volkswagen Tiguan

Autospot исследовал суммарные расходы на первые три ТО.

Самым дорогим в топ-10 популярных моделей по сумме трех ТО в Москве стал Škoda Kodiaq (46 800 рублей). Самым дешевым – Kia Rio (22 535 рублей). В Питере дороже всего обслуживать оказалось Škoda Karoq (43 720 рублей). Дешевле всего – Hyundai Solaris (25 936 рублей).

В большинстве случаев средняя стоимость ТО в Москве дороже, чем Санкт-Петербурге: Hyundai Creta – на 11%, Hyundai Solaris – на 16%. Владельцы Škoda Kodiaq, Octavia, Karoq и Rapid, переехав из Питера в Москву, прибавят к расходам на обслуживание 10%, 5%, 1% и 21% соответственно. Обслуживание Mitsubishi Outlander в Москве будет дороже на 18%.

Однако ТО для Volkswagen и Kia москвичам обойдется дешевле питерского на 4%.

Техобслуживание: Москва vs Санкт-Петербург

Место
Марка, модель
Средняя цена авто, руб.
Суммарная стоимость трех ТО, руб.
Насколько ТО в Мск дороже, чем в СПб, %
Стоимость  трех ТО от цены авто, %
Мск
СПб
Мск
СПб
1
Hyundai Creta
1130055
34165
30844
11
3
2,7
2
Mitsubishi Outlander
1665094
42398
35954
18
2,5
2,2
3
Škoda Kodiaq
2152975
46800
42700
10
2,2
2
4
Kia Rio
925420
22535
27475
–18
2,4
3
5
Hyundai Solaris
858891
30096
25936
16
3,5
3
6
Škoda Octavia
1354551
42213
40150
5
3,1
3
7
Kia Sportage
1571180
23087
29304
–21
1,5
1,9
8
Škoda Karoq
1512789
44010
43720
1
2,9
2,9
9
Škoda Rapid
895733
46167
38300
21
5,2
4,3
10
Volkswagen Tiguan
1981086
41417
42990
–4
2,1
2,2

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