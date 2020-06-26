Эксперты сравнили стоимость обслуживания автомобилей в Москве и Петербурге
Аналитики автомобильного онлайн-агрегатора Autospot сравнили среднюю стоимость планового технического обслуживания (ТО) в Москве и Санкт-Петербурге среди самых продаваемых через интернет автомобилей.
Топ-10 самых популярных моделей для продажи через интернет на июнь 2020 года:
- Hyundai Creta
- Mitsubishi Outlander
- Škoda Kodiaq
- Kia Rio
- Hyundai Solaris
- Škoda Octavia
- Kia Sportage
- Škoda Karoq
- Škoda Rapid
- Volkswagen Tiguan
Autospot исследовал суммарные расходы на первые три ТО.
Самым дорогим в топ-10 популярных моделей по сумме трех ТО в Москве стал Škoda Kodiaq (46 800 рублей). Самым дешевым – Kia Rio (22 535 рублей). В Питере дороже всего обслуживать оказалось Škoda Karoq (43 720 рублей). Дешевле всего – Hyundai Solaris (25 936 рублей).
В большинстве случаев средняя стоимость ТО в Москве дороже, чем Санкт-Петербурге: Hyundai Creta – на 11%, Hyundai Solaris – на 16%. Владельцы Škoda Kodiaq, Octavia, Karoq и Rapid, переехав из Питера в Москву, прибавят к расходам на обслуживание 10%, 5%, 1% и 21% соответственно. Обслуживание Mitsubishi Outlander в Москве будет дороже на 18%.
Однако ТО для Volkswagen и Kia москвичам обойдется дешевле питерского на 4%.
Техобслуживание: Москва vs Санкт-Петербург
|
Место
|
Марка, модель
|
Средняя цена авто, руб.
|
Суммарная стоимость трех ТО, руб.
|
Насколько ТО в Мск дороже, чем в СПб, %
|
Стоимость трех ТО от цены авто, %
|
Мск
|
СПб
|
Мск
|
СПб
|
1
|
Hyundai Creta
|
1130055
|
34165
|
30844
|
11
|
3
|
2,7
|
2
|
Mitsubishi Outlander
|
1665094
|
42398
|
35954
|
18
|
2,5
|
2,2
|
3
|
Škoda Kodiaq
|
2152975
|
46800
|
42700
|
10
|
2,2
|
2
|
4
|
Kia Rio
|
925420
|
22535
|
27475
|
–18
|
2,4
|
3
|
5
|
Hyundai Solaris
|
858891
|
30096
|
25936
|
16
|
3,5
|
3
|
6
|
Škoda Octavia
|
1354551
|
42213
|
40150
|
5
|
3,1
|
3
|
7
|
Kia Sportage
|
1571180
|
23087
|
29304
|
–21
|
1,5
|
1,9
|
8
|
Škoda Karoq
|
1512789
|
44010
|
43720
|
1
|
2,9
|
2,9
|
9
|
Škoda Rapid
|
895733
|
46167
|
38300
|
21
|
5,2
|
4,3
|
10
|
Volkswagen Tiguan
|
1981086
|
41417
|
42990
|
–4
|
2,1
|
2,2
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