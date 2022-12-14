Детский образовательный сервис SportZania привлек 33 млн рублей инвестиций при оценке в 330 млн, рассказали в компании. Средства вложил учредитель ББК Андрей Енин, по итогам сделки он получил 10% сервиса.
SportZania разрабатывает программы в формате игры с различными сценариями, в рамках которых дети могут пообщаться с носителями английского языка и повысить свой уровень. Все обучение проходит в детских лагерях, где ученики не только совершенствуют язык, но и отдыхают и социализируются.
Основатель сервиса Игорь Пугачев сообщил, что полученные средства потратят на региональное масштабирование, разработку новых программ. Кроме того, планируется запустить личный кабинет, в котором пользователи смогут отслеживать прогресс в обучении.
Проект начал работу в 2020 году, за это время основатели Сергей Копейкин и Игорь Пугачев вложили в его развитие 16 млн рублей собственных средств. Выручка компании за 2021 год составляет 82 млн рублей, а в 2022 году уже превысила 170 млн рублей.
«За два года нам удалось занять лидирующую позицию среди частных лагерей России, и мы видим, что у нас еще есть потенциал 20-30 кратного роста. Привлечение инвестиций для нас также стало значимым подтверждением эффективности бизнеса и коммерческого потенциала в глазах инвесторов», — рассказал Сергей Копейкин.
Ранее Андрей Енин вложил 50 млн рублей в развитие сервиса для ранней профориентации детей Leoni.
Фото на обложке: ITTIGallery /
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