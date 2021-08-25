«Сервис телеком» стал третьим претендентом на покупку башен Veon в России

Компания «Сервис телеком» направила заявку на приобретение примерно 15 тысяч сотовых вышек Veon в России. Оператор стал третьим потенциальным покупателем вышек, на которых сейчас размещено оборудование «Вымпелкома».

Условия предполагаемого предложения не уточняются. В ходе предварительных переговоров с потенциальными покупателями этот актив оценивался примерно в $900 млн, сообщили «Ведомости».

«Сервис телеком» славится активным приобретением башенных активово. Четыре года назад оператор купил компанию «Линк девелопмент», в августе он приобрел «Нева телеком». По словам одного из источников издания, знакомого с условиями сделки, примерно за 250 башен заплачено около 1 млрд рублей, при этом продавцы актива получили контракт на 3 млрд рублей на строительство еще 1000 башен.

По данным AC&M Consulting, «Сервис телеком» является третьим по количеству сотовых вышек и мачт независимым инфраструктурным оператором. К середине августа в его портфеле было более 2500 мачт и вышек.

«Сервис телеком» стал третьим потенциальным покупателем вышек Veon. В начале лета переговоры об их покупке вел российский независимый инфраструктурный оператор «Русский башни», на прошлой неделе заявку на покупку направила компания бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина Kismet.

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Фото: Matteo Galimberti / Shutterstock