Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сервис телеком» стал третьим претендентом на покупку башен Veon в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания «Сервис телеком» направила заявку на приобретение примерно 15 тысяч сотовых вышек Veon в России. Оператор стал третьим потенциальным покупателем вышек, на которых сейчас размещено оборудование «Вымпелкома».

«Сервис телеком» стал третьим претендентом на покупку башен Veon в России

Условия предполагаемого предложения не уточняются. В ходе предварительных переговоров с потенциальными покупателями этот актив оценивался примерно в $900 млн, сообщили «Ведомости».

«Сервис телеком» славится активным приобретением башенных активово. Четыре года назад оператор купил компанию «Линк девелопмент», в августе он приобрел «Нева телеком». По словам одного из источников издания, знакомого с условиями сделки, примерно за 250 башен заплачено около 1 млрд рублей, при этом продавцы актива получили контракт на 3 млрд рублей на  строительство еще 1000 башен.

По данным AC&M Consulting, «Сервис телеком»  является третьим по количеству сотовых вышек и мачт независимым инфраструктурным оператором.  К середине августа в его портфеле было более 2500 мачт и вышек.

«Сервис телеком» стал третьим потенциальным покупателем вышек Veon. В начале лета переговоры об их покупке вел российский независимый инфраструктурный оператор «Русский башни», на прошлой неделе заявку на покупку направила компания бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина Kismet.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото:  Matteo Galimberti / Shutterstock

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Где искать креативных специалистов? Попробуйте TikTok
  2. 2 ФНС запретили блокировать личные счета предпринимателей за неуплату налогов на бизнес
  3. 3 Фонд содействия инновациям профинансирует проекты в сфере искусственного интеллекта
  4. 4 Бизнес-омбудсмен Титов предложил создать второй пенсионный фонд для борьбы с бедностью пенсионеров
  5. 5 Россияне стали тратить больше денег на погашение микрозаймов – исследование
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 августа 2021

Школа Бизнеса

25 августа 2021

DIGITAL LEAGUE

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма