«Коммерсантъ» узнал о планах владельцев «Ароматного мира» продать бизнес

Владельцы сети алкомаркетов «Ароматный мир», братья Валерий и Павел Задорины, рассматривают возможность продажи бизнеса на фоне внутренних разногласий. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на алкорынке и рынке ритейла. Еще два собеседника газеты на рынке торговой недвижимости слышали о возможной смене собственников компании.

Возможный претендент на бизнес. По словам одного из источников, среди потенциальных покупателей — структура владельца «Севергрупп» и розничной сети «Лента» Алексея Мордашова. Собеседник, близкий к «Севергрупп», рассказал о встрече сторон по поводу возможной сделки 1,5 года назад, но сейчас интереса к «Ароматному миру» у компании нет и переговоров не ведется.

В «Севергрупп» «Коммерсанту» заявили, что слухи не комментируют.

Сколько стоит «Ароматный мир»? Инвестбанкир Илья Шумов оценил совокупную выручку «Ароматного мира» и связанного с ним АО «Торговый дом “Арома”» в 2024 году примерно в 50 млрд рублей. Стоимость всего бизнеса, по мнению эксперта, составляет 22 млрд рублей.

3 марта Shopper’s сообщил, что в ноябре Валерий подал иск к ООО «АМ ритейл», которому принадлежат филиалы «Ароматного мира» в разных городах. По словам одного из партнеров компании, в ней возник конфликт между собственниками. Иск будет рассмотрен Арбитражным судом Москвы 28 марта. В чем заключается причина возможного конфликта, неизвестно.

Кроме того, 18 февраля суд принял еще одно исковое заявление Валерия к Павлу — «о признании сделки недействительной». О каких документах и о какой сделке идет речь, не уточняется.

Павлу принадлежит 57,5% в «АМ ритейл», а Валерию — 32,5%. В октябре прошлого года «Ароматный мир» насчитывал 1 тыс. магазинов.

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