Российский проект Setka стал участником калифорнийского акселератора Plug&Play

«Одно из самых важных преимуществ этого акселератора в том, что они не берут принудительно долю за небольшой объем инвестиций, а выступают посредником для взаимодействия стартапов с партнерами программы — крупными корпорациями для запуска совместных коммерческих проектов», — рассказал представитель Setka.