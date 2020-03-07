Российский проект Setka стал участником калифорнийского акселератора Plug&Play
Российский проект Setka вошел в набор акселератора Plug and Play в Калифорнии. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.
Стартап прошел в категорию «Медиа и реклама». Ее официальными партнерами являются Amazon, Dentsu, AMC Networks.
«Одно из самых важных преимуществ этого акселератора в том, что они не берут принудительно долю за небольшой объем инвестиций, а выступают посредником для взаимодействия стартапов с партнерами программы — крупными корпорациями для запуска совместных коммерческих проектов», — рассказал представитель Setka.
Программа продлится три месяца. Отобранные стартапы получат возможность встретиться с любыми из корпоративных партнеров Plug and Play, венчурными капиталистами, участниками прошлых программ акселератора и лидерами отрасли.
Setka предоставляет инструмент для верстки сайтов. Онлайн-редактор интегрируется в любую платформу управления контентом и заменяет стандартные текстовые редакторы, говорится на сайте проекта.
Клиентами Setka в России, по собственным данным компании, являются Cбербанк, Decathlon, BBDO, Skillbox, Yandex Дзен, Mail.ru Group, Re:Store, «Амедиатека».
Фото: Unsplash
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