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Российский проект Setka стал участником калифорнийского акселератора Plug&Play

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российский проект Setka вошел в набор акселератора Plug and Play в Калифорнии. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Российский проект Setka стал участником калифорнийского акселератора Plug&Play

Стартап прошел в категорию «Медиа и реклама». Ее официальными партнерами являются Amazon, Dentsu, AMC Networks. 

«Одно из самых важных преимуществ этого акселератора в том, что они не берут принудительно долю за небольшой объем инвестиций, а выступают посредником для взаимодействия стартапов с партнерами программы — крупными корпорациями для запуска совместных коммерческих проектов», — рассказал представитель Setka.

Программа продлится три месяца. Отобранные стартапы получат возможность встретиться с любыми из корпоративных партнеров Plug and Play, венчурными капиталистами, участниками прошлых программ акселератора и лидерами отрасли. 

Setka предоставляет инструмент для верстки сайтов. Онлайн-редактор интегрируется в любую платформу управления контентом и заменяет стандартные текстовые редакторы, говорится на сайте проекта.

Клиентами Setka в России, по собственным данным компании, являются Cбербанк, Decathlon, BBDO, Skillbox, Yandex Дзен, Mail.ru Group, Re:Store, «Амедиатека».

Фото: Unsplash

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