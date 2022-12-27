Продажи смартфонов снизились впервые за семь лет

В России рынок смартфонов снизился впервые за семь лет. За неполный 2022 год продано 24 млн гаджетов, что на 20% меньше, чем в 2021 году.
В 2015 году рынок смартфонов тоже значительно сократился: тогда покупательская активность тогда снизилась из-за резкого скачка курсов валют в конце 2014-го и ажиотажного инвестиционного спроса: тогда происходила массовая скупка электроники, в частности смартфонов, пишут Известия».
Доля зарубежных брендов Samsung и Apple снизилась на треть, на столько же усилились позиции производителей из Китая, которые заняли место прекративших поставки в России мировых IT-гигантов.
В следующем году продажи гаджетов в стране будут примерно такими же, как и в уходящем 2022 году. Существенно упасть рынку не дали ценовые войны между китайскими производителями, как Realme и Tecno, считают эксперты.
С начала года в стране выросли цены на смартфоны среднего класса стоимостью 30-40 тыс. рублей. iPhone в денежном выражении сохраняет лидерство, несмотря на отключение ряда функций для РФ и отсутствие сервиса.
Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков полагает, что китайские бренды станут увеличивать поставки дорогих смартфонов в Россию, в результате этого в 2023 году Apple может уступить первое место в денежном выражении Xiaomi.
Фото на обложке: bodnar.photo /
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