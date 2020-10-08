«Северсталь» ищет технологические стартапы
Металлургическая компания «Северсталь» ищет технологические проекты в рамках конкурса «Стартап-экспедиция Б8». Лучшие стартапы смогут запустить пилот на базе корпорации. Заявки принимаются до 20 октября.
Присоединиться к конкурсу могут стартапы, малые и средние компании и команды ученых с MVP или готовым продуктом.
ПАО «Северсталь» будет оценивать проекты в треке «Инновации в металлургии». Проекты, которые работать с компанией, должны представить технологические решения в следующих сферах:
- индустрия 4.0;
- энергоэффективность и энергосбережение;
- безопасность труда;
- сокращение потерь производства;
- уменьшение вредных выбросов;
- контроль качества.
Лучшие стартапы смогут запустить пилот на базе Череповецкого металлургического комбината и других активов «Северстали». Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.
Фото на обложке: tonton / Shutterstock
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