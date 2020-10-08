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«Северсталь» ищет технологические стартапы

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Металлургическая компания «Северсталь» ищет технологические проекты в рамках конкурса «Стартап-экспедиция Б8». Лучшие стартапы смогут запустить пилот на базе корпорации. Заявки принимаются до 20 октября.

«Северсталь» ищет технологические стартапы

Присоединиться к конкурсу могут стартапы, малые и средние компании и команды ученых с MVP или готовым продуктом.

ПАО «Северсталь» будет оценивать проекты в треке «Инновации в металлургии». Проекты, которые работать с компанией, должны представить технологические решения в следующих сферах:

  • индустрия 4.0;
  • энергоэффективность и энергосбережение;
  • безопасность труда;
  • сокращение потерь производства;
  • уменьшение вредных выбросов;
  • контроль качества.

Лучшие стартапы смогут запустить пилот на базе Череповецкого металлургического комбината и других активов «Северстали». Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

Фото на обложке: tonton / Shutterstock

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