«Северсталь» ищет технологические стартапы

Металлургическая компания «Северсталь» ищет технологические проекты в рамках конкурса «Стартап-экспедиция Б8» . Лучшие стартапы смогут запустить пилот на базе корпорации. Заявки принимаются до 20 октября.

Присоединиться к конкурсу могут стартапы, малые и средние компании и команды ученых с MVP или готовым продуктом.

ПАО «Северсталь» будет оценивать проекты в треке «Инновации в металлургии». Проекты, которые работать с компанией, должны представить технологические решения в следующих сферах:

индустрия 4.0;

энергоэффективность и энергосбережение;

безопасность труда;

сокращение потерь производства;

уменьшение вредных выбросов;

контроль качества.

Лучшие стартапы смогут запустить пилот на базе Череповецкого металлургического комбината и других активов «Северстали». Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

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