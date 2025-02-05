В России сократилось число секс-шопов

К началу 2025 году в большинстве российских городов-миллионников уменьшилось количество секс-шопов. В целом по стране количество интим-магазинов сократилось на 7,8% по сравнению с прошлым годом, до 1,99 тыс. точек, подсчитали аналитики «Яндекс Карт» по запросу «Коммерсанта».

Из 16 городов-миллионников рост числа секс-шопов зафиксирован только в Екатеринбурге (+2,6%, до 39 магазинов) и Новосибирске (+ 5,5%, до 58 магазинов). В Красноярске и Ростове-на-Дону количество магазинов не изменилось — 38 и 30 соответственно.

Больше всего магазинов для взрослых закрылось в Волгограде (-26,3%, до 14), Перми (-20,7%, до 23), Нижнем Новгороде (-20%, до 20) и Самаре (-19,4%, до 25). В Краснодаре количество секс-шопов уменьшилось на 15,7%, составив 59. В Москве число магазинов для взрослых снизилось на 8,9%, до 298, а в Санкт-Петербурге — на 14,4%, до 107.

Есения Шамонина, основательница секс-шопа «Шпилли-Вилли и нефритовый жезл», в разговоре с изданием отметила, что люди стали чаще приобретать интимные товары на маркетплейсах или в сетевых косметических магазинах, где для них выделены специальные полки.

Например, в 2024 году продажи интимных товаров Wildberries выросли на 20% в годовом исчислении. А в «Золотом яблоке» продажи таких продуктов в натуральном выражении выросли год к году на 35%, в денежном — на 30%.

Гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых отметил, что чаще всего секс-шопы закрываются в спальных районах. По его прогнозу, в центральных районах флагманские магазины будут развиваться, а аудитория небольших секс-шопов на окраинах будет все больше переходить на маркетплейсы.

В середине января Роскомнадзор заявил, что готов изучить предложение сенатора Артема Шейкина внедрить проверку возраста покупателей на маркетплейсах при продаже товаров для взрослых. Шейкин подчеркнул, что данная мера позволит минимизировать «риск случайного или несанкционированного доступа детей к товарам и материалам интимной тематики».

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