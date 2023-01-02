Названы самые популярные секс-игрушки у россиян

Самые большие продажи в деньгах в категории «18+» российским маркетплейсам принес стимулятор для женщин «Пингвин», показало исследование сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace (есть в распоряжении RB.RU). Эта же игрушка стала самой популярной в штучных продажах на Ozon.

Аналитики компании проанализировали товары категории «18+», которые россияне покупали с января по ноябрь 2022 года на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Самые большие продажи в деньгах принес вакуумный бесконтактный стимулятор Satisfyer Pro Penguin. Оборот с его продажи на Ozon составил 69,3 млн рублей, на Wildberries — 49,7 млн рублей.

Самый популярный товар на Ozon

«Пингвин» также поставил рекорд продаж в штучном выражении на Ozon — игрушку купили 22,7 тыс. раз. На Wildberries же чаще всего покупали женский вибратор бренда Gris — 18,3 тыс. раз.

Самый популярный товар на Wildberries

Аналитики Moneyplace отмечают значительный рост продаж и оборота в категории товаров «18+».

На Wildberries самый большой рост выручки показала показала подкатегория «Наборы игрушек для взрослых» (на 766%). На втором месте по приросту выручки подкатегория «Вибраторы и стимуляторы» (на 759%). Также значительно выросла выручка к концу года в подкатегориях «Насадки и удлинители» (+630%), «Секс-куклы и мастурбаторы» (+551%).

На Ozon самый высокий прирост выручки показала подкатегория «Куклы для секса» (рост на 3328%). На втором месте по приросту выручки подкатегория «Страпоны» (на 122%). Также выручка увеличилась к концу года в подкатегориях «Насадки и удлинители» (+98%), «Эротическое белье» (+93%).

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