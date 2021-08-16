Основатель «Like Центра» пригрозил создать «список балаболов» после сравнения рекламы своих курсов с «пирамидой»

13 августа Эрман прокомментировал пост директора EdTech-акселератора ED2 Натальи Царевской-Дякиной, в котором она написала, что «разгадала успех Like Центра» и пошутила, что на самом деле существует «несколько Аязов».

Эрман в комментариях сообщил, что, по его мнению, разные предложения для разных целевых аудиторий — правильный подход, однако назвал содержание рекламы «дном», «мошенничеством» и «введением в заблуждение» и сравнил приемы с финансовой пирамидой.

Основатель «Like Центра» ответил на этот комментарий, предложив Эрману публичное пари: взять по пять человек без опыта в бизнесе и поработать с ними в течение 30 дней, после чего сравнить, чьи ученики «сделают лучший результат в деньгах».

Эрман уточнил, что претензии касаются не продукта, а того, «под каким соусом он продается». «Зашквар не учить людей предпринимательству, а зашквар обещать всем то, что нельзя выполнить», — написал он.

После этого Шабутдинов обвинил руководителя Венчурной студии МТС в уходе от спора и сообщил, что «давно хочет завести публичную страницу и опубликовать там людей, которые не отвечают за свои слова» в адрес «Like Центра».

Позднее Шабутдинов опубликовал несколько тематических сторис в Instagram.

Эрман также поделился одним из скриншотов на своей странице.

В комментариях мнения относительно спора разделились.