Основатель «Like Центра» пригрозил создать «список балаболов» после сравнения рекламы своих курсов с «пирамидой»

Основатель бизнес-школы «Like Центр» Аяз Шабутдинов решил создать «публичный список балаболов» после критики методов продвижения его курсов. Первым в его списке оказался руководитель Венчурной студии МТС Михаил Эрман.
13 августа Эрман прокомментировал пост директора EdTech-акселератора ED2 Натальи Царевской-Дякиной, в котором она написала, что «разгадала успех Like Центра» и пошутила, что на самом деле существует «несколько Аязов».
Эрман в комментариях сообщил, что, по его мнению, разные предложения для разных целевых аудиторий — правильный подход, однако назвал содержание рекламы «дном», «мошенничеством» и «введением в заблуждение» и сравнил приемы с финансовой пирамидой.
Основатель «Like Центра» ответил на этот комментарий, предложив Эрману публичное пари: взять по пять человек без опыта в бизнесе и поработать с ними в течение 30 дней, после чего сравнить, чьи ученики «сделают лучший результат в деньгах».
Эрман уточнил, что претензии касаются не продукта, а того, «под каким соусом он продается». «Зашквар не учить людей предпринимательству, а зашквар обещать всем то, что нельзя выполнить», — написал он.
После этого Шабутдинов обвинил руководителя Венчурной студии МТС в уходе от спора и сообщил, что «давно хочет завести публичную страницу и опубликовать там людей, которые не отвечают за свои слова» в адрес «Like Центра».
Позднее Шабутдинов опубликовал несколько тематических сторис в Instagram.
Эрман также поделился одним из скриншотов на своей странице.
В комментариях мнения относительно спора разделились.
«Отныне каждый человек, который будет распространять про нас ложные сведения, будь то про наши программы, наших студентов, или фантазии про то, что меня не существует, я чей-то проект или сын богатых родителей, или что мы в фотошопе рисуем цифры, а у нас учатся только идиоты — таких людей мы будим публичить, весело и с задором, как умеем, пока они не напишут публичные извинения и опровержения», — заявил основатель «Like Центра».
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Технопаркам компенсируют 50% затрат на создание инфраструктуры и закупку оборудования
- 2 «М.Видео-Эльдорадо» внедрила инструмент для планирования ассортимента магазинов на основе big data
- 3 Роботизация внутри компании. 4 урока, которые мы извлекли
- 4 Выгодно ли применять экологичный транспорт в доставке?
- 5 В России за полгода спрос на аренду самокатов превысил предложения