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Суд оставил под стражей блогера-бизнесмена Аяза Шабутдинова

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд оставил блогера-бизнесмена Аяза Шабутдинова под стражей до 16 апреля. Жалобу на продление ему ареста, которую подали адвокаты, отклонили. Шабутдинов находится в СИЗО с 4 ноября 2023 года по делу о мошенничестве.

Суд оставил под стражей блогера-бизнесмена Аяза Шабутдинова

Московский городской суд оставил под стражей до 16 апреля блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Адвокаты Шабутдинова просили суд перевести Шабутдинова под домашний арест или выпустить под залог в размере 10 млн рублей, но суд отказал.

Аяз Шабутдинов обвиняется по статье о крупном мошенничестве. 3 ноября в отношении бизнесмена завели уголовное дело, 4 ноября его поместили в СИЗО. 

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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