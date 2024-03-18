Суд оставил под стражей блогера-бизнесмена Аяза Шабутдинова

Суд оставил блогера-бизнесмена Аяза Шабутдинова под стражей до 16 апреля. Жалобу на продление ему ареста, которую подали адвокаты, отклонили. Шабутдинов находится в СИЗО с 4 ноября 2023 года по делу о мошенничестве.
Московский городской суд оставил под стражей до 16 апреля блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Адвокаты Шабутдинова просили суд перевести Шабутдинова под домашний арест или выпустить под залог в размере 10 млн рублей, но суд отказал.
Аяз Шабутдинов обвиняется по статье о крупном мошенничестве. 3 ноября в отношении бизнесмена завели уголовное дело, 4 ноября его поместили в СИЗО.
Фото на обложке: Andrey_Popov /
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