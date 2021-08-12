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«Шереметьево» купит контрольный пакет туроператора «Библио-Глобус»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Шереметьево» приобретет контрольный пакет туроператора «Библио-Глобус». Сумма сделки, которую намерены закрыть в конце сентября, не раскрывается. Два года назад компанию хотел купить старейший в мире туроператор Thomas Cook Group за $150 млн.

«Шереметьево» купит контрольный пакет туроператора «Библио-Глобус»

О договоренности о продаже контрольного пакета «Библио-Глобуса» аэропорту «Шереметьево» пишет РБК со ссылкой на источник и директора по связям с общественностью «Шереметьево».    

«Шереметьево» приобретет 75% «Туроператора БГ», являющегося основным юридическим лицом «Библио-Глобуса». Сделку рассчитывают закрыть в конце сентября. В ФАС пока не поступало ходатайство об одобрении сделки, пишет издание.

«Библио-Глобус» основана в 1994 году. По данным на 2019 год занимает 117 место среди «200 крупнейших частных компаний России» из рейтинга Forbes. В 2019 году услугами компании воспользовались 3,6 млн человек, подавляющее число которых – россияне. 

В 2019 году старейший в мире туроператор Thomas Cook Group заявил о планах приобрести «Библио-Глобус». Сделку оценивали в ~$150 млн. 

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Фото: Shutterstock.com

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