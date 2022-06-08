Аэропорт «Шереметьево» заплатил за туроператора «Библио-Глобус» $5,7 млн

Покупка туроператора «Библио-Глобус» в 2021 году обошлась аэропорту «Шереметьево» в $5,7 млн. Предыдущий покупатель — британский Thomas Cook — был готов заплатить за этот бизнес $150 млн, но разорился в 2019 году.

АО «Международный аэропорт Шереметьево» заплатило за 75% ООО «Библио-Глобус Туроператор» 410 млн рублей, сообщается в бухгалтерской отчетности аэропорта за 2021 год, пишет РБК.

Сделка завершилась 18 октября 2021 года. По курсу ЦБ на тот день контрольный пакет обошелся аэропорту в $5,7 млн. Управляющая компания «Шереметьево» уточняет, что заявленная сумма включает и стоимость услуг нотариуса, сопровождавшего сделку, — 289 тыс. рублей.

О покупке «Шереметьево» контрольного пакета «Библио-Глобус» стало известно в августе 2021 года. Аэропорт рассчитывал за счет этой покупки получить дополнительные возможности для роста пассажиропотока.

«Библио-Глобус» основана в 1994 году, состоит в рейтинге крупнейших частных компаний по версии Forbes: в 2021 году компания занимала 174-е место рейтинга с выручкой 59,5 млрд рублей. С начала 2022 года услугами компании воспользовались 528 тыс. туристов.

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