«Шоколадница» запустила доставку ингредиентов для приготовления блюд из своего меню

«Клиенты могут выбрать готовые пасты, любимые соусы для традиционных салатов, вакуумно-упакованный бифштекс или куриную грудку для использования в собственной домашней кухне. Гости могут повторить блюда из меню «Шоколадницы» или приготовить что-то по собственному рецепту с использованием готовой кулинарии», — сообщили в компании.