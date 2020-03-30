Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Шоколадница» запустила доставку ингредиентов для приготовления блюд из своего меню

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сеть кофеен «Шоколадница» начала продавать полуфабрикаты собственного производства через агрегатор Delivery Club. Об этом говорится в сообщении компании.

«Шоколадница» запустила доставку ингредиентов для приготовления блюд из своего меню

«Клиенты могут выбрать готовые пасты, любимые соусы для традиционных салатов, вакуумно-упакованный бифштекс или куриную грудку для использования в собственной домашней кухне. Гости могут повторить блюда из меню «Шоколадницы» или приготовить что-то по собственному рецепту с использованием готовой кулинарии», — сообщили в компании.

На кулинарию с 31 марта действует скидка 15%, а также дополнительные 25% по промокоду MIN25 на доставку любых блюд через агрегатор Delivery Club.

Состав раздела кулинарии включает следующие позиции:

Наименование Итоговая цена со скидкой 15% (руб.)
Салат-микс «Цезарь» (упак.) 254
«Оливье» (упак.) 270
Винегрет овощной (упак.) 344
Овощи гриль (упак.) 439
Куриные грудки запеченые (упак.) 446
Фалафель жареный (упак.) 327
Киноа отварное с овощами (упак.) 306
Соус «Цезарь»  129
Говядина в томатном соусе (упак.) 133
Хумус из гороха нута (упак.) 93
Куриные грудки «Сувид» (упак.) 229
Бифштекс жареный (упак.) 278
Картофель по-деревенски (упак.) 275
Рис пропаренный отварной (упак.) 106
Гречка с обжаренным луком (упак.) 204
Макароны «Спагетти» отварные (упак.) 181
Макароны «Казарече» отварные (упак.) 127
Соус карбонара из цеха 244
Соус сливочный для пасты «Альфредо» (упак.) 221
Котлета куриная на пару (упак.) 197
Соус для пасты болоньезе (упак.) 155

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 марта 2020

Стартапы против коронавируса

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

31 марта 2020

Спорт как бизнес

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

30 марта 2020

Стартапы против коронавируса

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

31 марта 2020

Спорт как бизнес

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

1 — 10 апреля 2020

GoToHome: изолируйся и программируй

9 апреля — 30 июля 2020

Flutter в мобильной разработке

9 апреля — 28 мая 2020

Фундаментальный курс по SEO

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ