«Шоколадница» запустила доставку ингредиентов для приготовления блюд из своего меню
Сеть кофеен «Шоколадница» начала продавать полуфабрикаты собственного производства через агрегатор Delivery Club. Об этом говорится в сообщении компании.
«Клиенты могут выбрать готовые пасты, любимые соусы для традиционных салатов, вакуумно-упакованный бифштекс или куриную грудку для использования в собственной домашней кухне. Гости могут повторить блюда из меню «Шоколадницы» или приготовить что-то по собственному рецепту с использованием готовой кулинарии», — сообщили в компании.
На кулинарию с 31 марта действует скидка 15%, а также дополнительные 25% по промокоду MIN25 на доставку любых блюд через агрегатор Delivery Club.
Состав раздела кулинарии включает следующие позиции:
|Наименование
|Итоговая цена со скидкой 15% (руб.)
|Салат-микс «Цезарь» (упак.)
|254
|«Оливье» (упак.)
|270
|Винегрет овощной (упак.)
|344
|Овощи гриль (упак.)
|439
|Куриные грудки запеченые (упак.)
|446
|Фалафель жареный (упак.)
|327
|Киноа отварное с овощами (упак.)
|306
|Соус «Цезарь»
|129
|Говядина в томатном соусе (упак.)
|133
|Хумус из гороха нута (упак.)
|93
|Куриные грудки «Сувид» (упак.)
|229
|Бифштекс жареный (упак.)
|278
|Картофель по-деревенски (упак.)
|275
|Рис пропаренный отварной (упак.)
|106
|Гречка с обжаренным луком (упак.)
|204
|Макароны «Спагетти» отварные (упак.)
|181
|Макароны «Казарече» отварные (упак.)
|127
|Соус карбонара из цеха
|244
|Соус сливочный для пасты «Альфредо» (упак.)
|221
|Котлета куриная на пару (упак.)
|197
|Соус для пасты болоньезе (упак.)
|155
Фото: Unsplash
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