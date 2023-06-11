Число краж в российских магазинах выросло на 20%

Количество краж в магазинах российских ретейлеров выросло на 18-20% в 2022 году. Согласно оценкам специалистов по безопасности, эта тенденция сохранится и в 2023-м.

Об этом изданию Shopper’s рассказал директор по продажам ГК «Император» (занимается охраной коммерческих объектов) Дмитрий Логинов.

Гендиректор консалтингового агентства Infoline Иван Федяков подтвердил, что в 2023 году потери из-за воровства в продовольственных магазинах достигают 3-5%. При этом допустимыми считаются потери в 1,5-2% от выручки.

По словам Логинова, чаще всего в продуктовых магазинах крадут алкоголь, сырные и мясные деликатесы. В непродовольственных — одежду известных брендов и премиальную косметику. Представитель сети «Лента» подтвердил изданию наличие проблемы. Он отмечает, что стало больше групповых хищений и хищений профессиональными шоплифтерами.

Проблема участившихся краж актуальна не только в России, но и в других странах. Согласно данным Bloomberg, в первом квартале 2023 года руководители предприятий розничной торговли упоминали ее более 200 раз — вдвое чаще, чем в предыдущий квартал.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс рассказал, что в 2022 году число жалоб на кражи в магазинах выросло на 45%. Агентство подчеркивает, что рост сообщений о воровстве в магазинах отмечается с начала пандемии. Одной из причин участившихся краж аналитик Evercore ISI Грег Мелич назвал развитие онлайн-продаж — магазинным ворам легче продавать украденные товары.

Год назад разработчик систем распознавания лиц NTechLab поделился результатами исследования. Согласно им, в первые три месяца после начала военной операции количество хищений в магазинах выросло на 18%.

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