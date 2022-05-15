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На фоне роста цен россияне стали чаще красть в магазинах

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

За три месяца с начала военной операции на фоне роста цен увеличилось число краж потребительских товаров в магазинах, следует из исследования сотрудничающего с ритейлерами разработчика системы распознавания лиц NTechLab.

На фоне роста цен россияне стали чаще красть в магазинах

Результатами исследования поделился РБК. По данным NTechLab, с февраля по апрель этого года на один магазин в среднем приходилось около 130 краж — это на 18% больше, чем годом ранее. 

Сразу на 27% возросло число случаев, когда продукты похищают сразу с корзиной. Трендом стало воровство с помощью касс самообслуживания — количество таких махинаций увеличилось более чем на треть (на 34%).

Чаще всего посетители магазинов уносят без оплаты кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%) и сыры (13%). «Средний чек» украденных товаров составил 1,5 тысячи рублей, на четверть больше, чем в аналогичный период прошлого года.

«Как только экономика начинает немного сдавать, учащаются случаи воровства», — рассказал изданию управляющий делами группы «Спортмастер» Сергей Агибалов.

Совладелец сетей «Семья» и «Spar Калининград» Олег Пономарев подтвердил, что в марте случаи хищения товаров заметно участились:

«Не всегда возможно выяснить, увеличиваются ли потери из-за персонала или из-за покупателей, но совершенно точно с дальнейшим ухудшением экономики ситуация будет все сложнее».

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С начала специальной военной операции цены на многие товары стали расти из-за перебоев с поставками и ухода брендов с российского рынка. Например, в марте производители кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен на 25-30%.

Фото: FotograFFF / Shutterstock

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