Опубликован Short List номинантов на премию RB Digital Awards 2021

Опубликован Short List номинантов на RB Digital Awards 2021 — независимую премию для компаний, которые повысили эффективность бизнеса с помощью новых технологий.
Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации. Возможность подать заявку была как у компаний, которые внедрили изменения, так и у поставщиков решений. Подробнее о номинациях и критериях отбора можно узнать на странице премии.
Первый этап отбора проводила команда RB.RU — из более чем 300 заявок было выбрано 45 финалистов. Ниже список компаний, чьи кейсы вышли в финал:
Бизнес-модель:
- «Металлинвестбанк» совместно с iSimple
- «Почта России»
- Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»
- «Макдоналдс» в России совместно с ADV
- METRO Cash&Carry
- «Сбер» совместно с ABBYY
- X5 Retail Group совместно с Mail.ru Cloud Solutions
Безопасность:
- «Почта России» совместно с «Свордфиш Секьюрити»
- Банк «Открытие» совместно с «Неофлекс»
- Danone Россия совместно с Mail.ru Cloud Solutions
- Московский кредитный банк совместно с SafeTech
Маркетинг и продажи:
- «Бетховен» совместно с Flocktory
- United Colors of Benetton совместно с Mindbox
- ВТБ
- «Созвездие красоты» совместно с Retail Rocket
- ПИК
- Русфинанс Банк совместно с TradeDealer
- «Додо Пицца Сергиев Посад» совместно с JUST AI
- Сеть отелей «Точка на карте»
- Zeytz совместно с AIR Production
Производство:
- «Северсталь»
- «СИБУР Диджитал» совместно с G-Core Labs
- «Ростех» совместно с «ВидеоМатрикс»
- «Цифровые интеллектуальные промышленные технологии» (совместное предприятие ПАО «Кировский завод» и ООО «Институт развития цифровой экономики»)
- «Газпром нефть» совместно с НИУ ВШЭ
- «Уральские авиалинии»
- «НЛМК» совместно с «Дата-Центр Автоматика»
- Выксунский металлургический завод совместно с «Интеллиджент Айдиас»
Внутренние коммуникации (HR):
- МТС совместно с Informatica
- «Ак Барс Банк»
- «Магнит» совместно с Craft Talk
- «СКБ Контур»
- «Ростелеком»
- Магнитогорский металлургический комбинат совместно с Varwin
Логистика:
- «Газпром нефть» совместно с «Автоматика сервис»
- «Компания АЮСС» совместно с «Инжэниус Тим»
- PepsiCo совместно с VESA SYSTEM
- «Мосгортранс» совместно с «КСОР»
- «220 Вольт»
- «КВС Интернешнл» совместно с «Монтранс»
- «Газпромнефть-Снабжение»
- Центр экологической безопасности Белгородской области
Образование:
- «Нетология»
- «СберУниверситет»
- «Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС»
- «Газпром нефть» совместно с НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге»
В составе жюри премии — ведущие эксперты по цифровой трансформации: Николай Прянишников (World Class), Денис Сотин («Ренессанс Кредит»), Александр Пилипчук («Медси»), Джордж Хелд («Вымпелком»), Андрей Белевцев («Газпром нефть»), Борис Воскресенский («Северсталь Диджитал), Игорь Затонский (X5 Retail Group), Софья Квашилава («Газпром-медиа Холдинг»), Михаил Левин (Минздрав России), Сергей Меднов (Газпромбанк).
Александр Орлов (Банк «Открытие»), Ренат Салихов («Кофемания»), Владимир Урбанский (Почта России), Екатерина Фроловичева (ВТБ), Сергей Фуксман (ПИК), Юлия Шуткина (УК «Металлоинвестбанк»), Сергей Казанцев (Группа НЛМК).
Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 18 февраля 2021 года в формате закрытого гала-ужина в гостинице «Рэдиссон Коллекшен, Москва». Зарегистрироваться на церемонию можно по ссылке.
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