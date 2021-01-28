Опубликован Short List номинантов на RB Digital Awards 2021 — независимую премию для компаний, которые повысили эффективность бизнеса с помощью новых технологий.

Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации. Возможность подать заявку была как у компаний, которые внедрили изменения, так и у поставщиков решений. Подробнее о номинациях и критериях отбора можно узнать на странице премии.

Опубликован Short List номинантов на премию RB Digital Awards 2021