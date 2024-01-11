Опубликован шорт-лист премии RB Digital Awards 2024

Завершился второй этап RB Digital Awards 2024, его результатом стал шорт-лист из 66 номинантов, которые претендуют на главную награду премии. Всего редакция RB.RU получила и обработала 136 заявок, а победителей выберут путем голосования члены жюри — топ-менеджеры российских компаний.
Мероприятие пройдет при поддержке друзей премии «EdgeЦентр» — единого центра компетенций по инновационным IT-услугам и инфраструктуре. Компания обеспечивает клиентов IT-решениями мирового уровня вне зависимости от условий, локации и сложности задач»
В финал RB Digital Awards 2024 прошли:
в номинации «Маркетинг и продажи» —
- hh.ru совместно с Admon.ai — как платформа cpa.hh.ru превратилась в маркетплейс и позволила в четыре раза быстрее привлекать трафик клиентам-работодателям;
- ГК «Детский мир» совместно с Retail Rocket Group — внедрение платформы таргетированной рекламы на нишевом маркетплейсе «Детский мир»;
- ООО «Андата» — эксплуатация нейросети по масштабированию и последующей оптимизации брендовых рекламных кампаний с условием повышения доли целевых заявок и без каннибализации органического трафика;
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«Самолет Плюс» совместно с ПАО «ВымпелКом» («билайн») — Всероссийская рекламная офлайн-кампания «Самолет Плюс» на основе больших данных;
«Сделка.рф» — сервис ускоренного получения ипотеки «Турбоипотека»;
- ПАО «Группа Ренессанс Страхование» — управление клиентским потоком на основе цифрового рейтинга станций техобслуживания;
- «Яков и Партнеры» — разработка и пилотирование CVM (персонализированные промо) на базе ИИ в российском ритейлере;
- Lapochka совместно с Napoleon IT — генеративные сети позволили проанализировать более 50 тысяч отзывов покупателей с маркетплейсов за 20 минут;
- «Альфа-Банк» — обновленная программа лояльности «Альфа-Банка»;
- ПАО «Росбанк» — миграция клиентов на новый интернет-банк.
в номинации «Кибербезопасность» —
- ГК «Солар» — личный кабинет информационной безопасности;
- Positive Technologies — онлайн-киберполигон Standoff 365;
- «Сбер» — виртуальный ассистент по вопросам кибербезопасности;
- ПАО «Сбербанк / «Сбер» — интеллектуальная система кибербезопасности «Сбера» (Sber Threat intelligence platform);
- Большой Театр совместно с АО «Лаборатория Касперского» — синергия высокого искусства и высоких технологий, киберзащита 24/7 культурного наследия страны;
- Банк ВТБ (ПАО) — умная модель сбора номеров мошенников и фишинговых ссылок;
- X5 Group совместно с Security Vision — внедрение отечественного решения Incident Response Platform (IRP/SOAR);
- «EdgeЦентр» — как компания обеспечивает доступность сайта российской онлайн-энциклопедии.
в номинации «Логистика и транспорт» —
- АО «ГАЗСТРОЙПРОМ» совместно с «МОНТРАНС» — цифровой автопарк АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»;
- «Авито» (ООО «Кех Е-коммерц») — кросс-доставка «Авито»;
- X5 Group совместно с ООО «ЛА» — интеллектуальная система помощи водителям «Антисон»;
- Ozon Tech — разработка и внедрение в операционные процессы Ozon собственного устройства по измерению габаритов и веса товара;
- «СберЛогистика» совместно с Anywash — «СберЛогистика» х Anywash;
- ПАО «НЛМК» — диспетчеризация чугуновозных ковшей;
- ООО «НЛМК-Информационные Технологии» — внедрение TMS для управления собственным автотранспортом (Липецк);
- «Газпромнефть-Снабжение» совместно с Adeptum Digital Production — система моделирования логистики для морских перевозок с использованием цифровых двойников и имитационного моделирования.
в номинации «Корпоративный пилот» —
- Акселератор ВТБ совместно с ООО «Адаптис» — аватар на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих клиентов «ВТБ»;
- ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с Tetraform — город профессий «Норникеля»: интерактивный портал для профориентации школьников;
- Sitronics Group совместно с Proscom Hrobot — сервис для оценки резюме с помощью ИИ;
- Акселератор ВТБ совместно с Voca tech — VocaTech— умные аудиобейджи для роста продаж;
- «СберМаркет» совместно с Legium.io — выпускником Sber500 — стартап сделал возможной услугу доставки блюд из ресторанов для клиентов «СберМаркета»;
- «Интер РАО — Инжиниринг» совместно с АО «ИНЛАЙН ГРУП» — инжиниринг в дополненной реальности.
в номинации «HR и внутренние коммуникации» —
- Ижевский завод тепловой техники совместно с веб-интегратором «Факт» — цифровой HR в ИЗТТ: 46 сервисов в единой платформе;
- «М.Видео-Эльдорадо» — «ЭМ.Life» как единое окно корпоративный сервисов и информации;
- Subway Russia совместно с SteadyControl — повышение эффективности сотрудников в ресторанах сети Subway Russia с помощью российской системы на основе аудио- и видеоаналитики;
- Корпоративная академия «Альфа-Банка» совместно с digital-агентством Center-Game — «Цифровые агенты» программа развития цифрового мышления у лидеров «Альфа-Банка»;
- «Дом.рф» совместно с «Поток» — автоматизация рекрутинга «Дом.рф»;
- «Додо Пицца» совместно с YouDo Business — как увеличить количество исполнителей в 17 раз, сэкономив 40% времени управляющего состава;
- Московская городская избирательная комиссия (МГИК) совместно с Proscom — платформа для повышения квалификации сотрудников Vector;
- «Кеды профессора» — HR-экосистема для МФТИ;
- «Газпром нефть» — апробация технологии индукционной (бесконтактной) малоглубинной электроразведки с беспилотного воздушного судна.
в номинации «Цифровые услуги» —
- «ИНВИТРО» — дозаказ исследований «ИНВИТРО онлайн»;
- АО «Россельхозбанк» совместно с АО «Эр-Стайл Софтлаб» — модуль для работы с самозанятыми RS-InterBank: Self;
- YCLIENTS — YPLACES — бесплатное приложение для быстрой записи на повторные услуги (в салон красоты, спортивную студии, образовательный центр или автосалон);
- «ПИК» — онлайн-заселение;
- «СберТройка» — первый сервис для покупки билетов на речные прогулки «Суда сюда!»;
- «Киви банк» (АО) — «Квик» — чат-бот QIWI;
- МТС — Software 2.0;
- ООО «Эвотор» — чат-бот Ева в личном кабинете «Эвотора»;
- «Альфа-Банк» — дистанционная ипотечная сделка из любой точки мира;
- «Страховой Дом ВСК» — маркетплейс корпоративных страховых услуг для МСБ.
в номинации «Операционная деятельность» —
- ООО «ЖИЛФОНД» — ERP Jilfond;
- ООО «Доверенная среда» — автоматизация процессов управления рисками и внутреннего контроля в холдинге «Интер РАО»;
- Mad Brains — мобильное приложение для журналистов «Интерфакса»;
- «Газпром Интернешнл Лимитед» (ГИЛ) совместно с «Технос-К» — цифровая трансформация для нефтегазовой отрасли;
- ПАО «Ростелеком» совместно с «Базис» — удаленные рабочие места для компании ПАО «Ростелеком»;
- Банк ВТБ (ПАО) — банк в популярных социальных сервисах;
- Группа НЛМК — обеспечение электронного документооборота при взаимодействии с государственными органами и контрагентами с использованием машиночитаемых доверенностей и КЭП физических лиц;
- ПАО «Ростелеком» совместно с ООО «Ростелеком Информационные Технологии» — использование алгоритмов машинного обучения в процессе проактивного удержания клиентской базы B2B/G МСП;
- Магнитогорский металлургический комбинат — операционная эффективность договорной деятельности в ПАО «ММК»;
- «Газпромнефть-Хантос» совместно с Adeptum Digital Production — IT-система автоматизации быта и перевахтовки сотрудников на месторождениях в нефтегазовых корпорациях.
в номинации «Промышленность» —
- Группа НЛМК — оптимизатор монтажей горячей прокатки;
- ООО «НЛМК-Информационные Технологии» — «ВидеоМатрикс» — видеоаналитика для экологического контроля работы коксовых батарей на Новолипецком металлургическом комбинате;
- Магнитогорский металлургический комбинат совместно с ООО «Исследовательско-технологический центр «Аусферр» — автоматизированная система динамического управления технологическими рисками;
- ЕВРАЗ совместно с VisionLabs — выявление поверхностных дефектов на металлопрокате с помощью технологий компьютерного зрения VisionLabs на производстве ЕВРАЗ;
- «Северсталь» — управление процессом окомкования железорудных окатышей с помощью машинного обучения.
Финал RB Digital Awards 2024 состоится 12 февраля 2024 года в формате гала-ужина в Москве, на котором соберутся представители компаний-лидеров в сфере цифровой трансформации. Чтобы стать гостем мероприятия, нужно заполнить заявку. Количество пригласительных билетов ограничено.
Участие в церемонии награждения — это возможность не только перенять опыт лидеров цифровой трансформации, но и познакомиться и обменяться контактами с ведущими игроками индустрии.
Фото на обложке: Aquir /
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