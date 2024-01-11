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Опубликован шорт-лист премии RB Digital Awards 2024

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

Завершился второй этап RB Digital Awards 2024, его результатом стал шорт-лист из 66 номинантов, которые претендуют на главную награду премии. Всего редакция RB.RU получила и обработала 136 заявок, а победителей выберут путем голосования члены жюри — топ-менеджеры российских компаний.

Опубликован шорт-лист премии RB Digital Awards 2024

Мероприятие пройдет при поддержке друзей премии «EdgeЦентр» — единого центра компетенций по инновационным IT-услугам и инфраструктуре. Компания обеспечивает клиентов IT-решениями мирового уровня вне зависимости от условий, локации и сложности задач»

В финал RB Digital Awards 2024 прошли:

в номинации «Маркетинг и продажи» —

  • hh.ru совместно с Admon.ai — как платформа cpa.hh.ru превратилась в маркетплейс и позволила в четыре раза быстрее привлекать трафик клиентам-работодателям;
  • ГК «Детский мир» совместно с Retail Rocket Group — внедрение платформы таргетированной рекламы на нишевом маркетплейсе «Детский мир»;
  • ООО «Андата» — эксплуатация нейросети по масштабированию и последующей оптимизации брендовых рекламных кампаний с условием повышения доли целевых заявок и без каннибализации органического трафика; 
  • «Самолет Плюс» совместно с ПАО «ВымпелКом» («билайн») — Всероссийская рекламная офлайн-кампания «Самолет Плюс» на основе больших данных;
    «Сделка.рф» — сервис ускоренного получения ипотеки «Турбоипотека»;
  • ПАО «Группа Ренессанс Страхование» — управление клиентским потоком на основе цифрового рейтинга станций техобслуживания;
  • «Яков и Партнеры» — разработка и пилотирование CVM (персонализированные промо) на базе ИИ в российском ритейлере;
  • Lapochka совместно с Napoleon IT — генеративные сети позволили проанализировать более 50 тысяч отзывов покупателей с маркетплейсов за 20 минут;
  • «Альфа-Банк» — обновленная программа лояльности «Альфа-Банка»;
  • ПАО «Росбанк» — миграция клиентов на новый интернет-банк.

в номинации «Кибербезопасность» —

  • ГК «Солар» — личный кабинет информационной безопасности;
  • Positive Technologies — онлайн-киберполигон Standoff 365;
  • «Сбер» — виртуальный ассистент по вопросам кибербезопасности;
  • ПАО «Сбербанк / «Сбер» — интеллектуальная система кибербезопасности «Сбера» (Sber Threat intelligence platform);
  • Большой Театр совместно с АО «Лаборатория Касперского» — синергия высокого искусства и высоких технологий, киберзащита 24/7 культурного наследия страны;
  • Банк ВТБ (ПАО) — умная модель сбора номеров мошенников и фишинговых ссылок;
  • X5 Group совместно с Security Vision — внедрение отечественного решения Incident Response Platform (IRP/SOAR);
  • «EdgeЦентр» — как компания обеспечивает доступность сайта российской онлайн-энциклопедии.

в номинации «Логистика и транспорт» — 

  • АО «ГАЗСТРОЙПРОМ» совместно с «МОНТРАНС» — цифровой автопарк АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»;
  • «Авито» (ООО «Кех Е-коммерц») — кросс-доставка «Авито»;
  • X5 Group совместно с ООО «ЛА» — интеллектуальная система помощи водителям «Антисон»;
  • Ozon Tech — разработка и внедрение в операционные процессы Ozon собственного устройства по измерению габаритов и веса товара;
  • «СберЛогистика» совместно с Anywash — «СберЛогистика» х Anywash;
  • ПАО «НЛМК» — диспетчеризация чугуновозных ковшей;
  • ООО «НЛМК-Информационные Технологии» — внедрение TMS для управления собственным автотранспортом (Липецк);
  • «Газпромнефть-Снабжение» совместно с Adeptum Digital Production — система моделирования логистики для морских перевозок с использованием цифровых двойников и имитационного моделирования.

в номинации «Корпоративный пилот» —

  • Акселератор ВТБ совместно с ООО «Адаптис» — аватар на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих клиентов «ВТБ»;
  • ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с Tetraform — город профессий «Норникеля»: интерактивный портал для профориентации школьников;
  • Sitronics Group совместно с Proscom Hrobot — сервис для оценки резюме с помощью ИИ;
  • Акселератор ВТБ совместно с Voca tech — VocaTech— умные аудиобейджи для роста продаж;
  • «СберМаркет» совместно с Legium.io — выпускником Sber500 — стартап сделал возможной услугу доставки блюд из ресторанов для клиентов «СберМаркета»;
  • «Интер РАО — Инжиниринг» совместно с АО «ИНЛАЙН ГРУП» — инжиниринг в дополненной реальности.

в номинации «HR и внутренние коммуникации» —

  • Ижевский завод тепловой техники совместно с веб-интегратором «Факт» — цифровой HR в ИЗТТ: 46 сервисов в единой платформе;
  • «М.Видео-Эльдорадо» — «ЭМ.Life» как единое окно корпоративный сервисов и информации;
  • Subway Russia совместно с SteadyControl — повышение эффективности сотрудников в ресторанах сети Subway Russia с помощью российской системы на основе аудио- и видеоаналитики;
  • Корпоративная академия «Альфа-Банка» совместно с digital-агентством Center-Game — «Цифровые агенты» программа развития цифрового мышления у лидеров «Альфа-Банка»;
  • «Дом.рф»  совместно с «Поток» — автоматизация рекрутинга «Дом.рф»;
  • «Додо Пицца» совместно с YouDo Business — как увеличить количество исполнителей в 17 раз, сэкономив 40% времени управляющего состава;
  • Московская городская избирательная комиссия (МГИК) совместно с Proscom — платформа для повышения квалификации сотрудников Vector;
  • «Кеды профессора» — HR-экосистема для МФТИ;
  • «Газпром нефть» — апробация технологии индукционной (бесконтактной) малоглубинной электроразведки с беспилотного воздушного судна.

в номинации «Цифровые услуги» — 

  • «ИНВИТРО» — дозаказ исследований «ИНВИТРО онлайн»;
  • АО «Россельхозбанк» совместно с АО «Эр-Стайл Софтлаб» — модуль для работы с самозанятыми RS-InterBank: Self;
  • YCLIENTS — YPLACES — бесплатное приложение для быстрой записи на повторные услуги (в салон красоты, спортивную студии, образовательный центр или автосалон);
  • «ПИК» — онлайн-заселение;
  • «СберТройка» — первый сервис для покупки билетов на речные прогулки «Суда сюда!»;
  • «Киви банк» (АО) — «Квик» — чат-бот QIWI;
  • МТС — Software 2.0;
  • ООО «Эвотор» — чат-бот Ева в личном кабинете «Эвотора»;
  • «Альфа-Банк» — дистанционная ипотечная сделка из любой точки мира;
  • «Страховой Дом ВСК» — маркетплейс корпоративных страховых услуг для МСБ.

в номинации «Операционная деятельность» —

  • ООО «ЖИЛФОНД» — ERP Jilfond;
  • ООО «Доверенная среда» — автоматизация процессов управления рисками и внутреннего контроля в холдинге «Интер РАО»;
  • Mad Brains — мобильное приложение для журналистов «Интерфакса»;
  • «Газпром Интернешнл Лимитед» (ГИЛ) совместно с «Технос-К» — цифровая трансформация для нефтегазовой отрасли;
  • ПАО «Ростелеком» совместно с «Базис» — удаленные рабочие места для компании ПАО «Ростелеком»;
  • Банк ВТБ (ПАО) — банк в популярных социальных сервисах;
  • Группа НЛМК — обеспечение электронного документооборота при взаимодействии с государственными органами и контрагентами с использованием машиночитаемых доверенностей и КЭП физических лиц;
  • ПАО «Ростелеком» совместно с ООО «Ростелеком Информационные Технологии» — использование алгоритмов машинного обучения в процессе проактивного удержания клиентской базы B2B/G МСП;
  • Магнитогорский металлургический комбинат — операционная эффективность договорной деятельности в ПАО «ММК»;
  • «Газпромнефть-Хантос» совместно с Adeptum Digital Production — IT-система автоматизации быта и перевахтовки сотрудников на месторождениях в нефтегазовых корпорациях.

в номинации «Промышленность» —

  • Группа НЛМК — оптимизатор монтажей горячей прокатки;
  • ООО «НЛМК-Информационные Технологии» — «ВидеоМатрикс» — видеоаналитика для экологического контроля работы коксовых батарей на Новолипецком металлургическом комбинате;
  • Магнитогорский металлургический комбинат совместно с ООО «Исследовательско-технологический центр «Аусферр» — автоматизированная система динамического управления технологическими рисками;
  • ЕВРАЗ совместно с VisionLabs — выявление поверхностных дефектов на металлопрокате с помощью технологий компьютерного зрения VisionLabs на производстве ЕВРАЗ;
  • «Северсталь» — управление процессом окомкования железорудных окатышей с помощью машинного обучения.

 

 

Финал RB Digital Awards 2024 состоится 12 февраля 2024 года в формате гала-ужина в Москве, на котором соберутся представители компаний-лидеров в сфере цифровой трансформации. Чтобы стать гостем мероприятия, нужно заполнить заявку. Количество пригласительных билетов ограничено.

Участие в церемонии награждения — это возможность не только перенять опыт лидеров цифровой трансформации, но и познакомиться и обменяться контактами с ведущими игроками индустрии. 

Фото на обложке: Aquir / Shutterstock

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