Завершился второй этап RB Digital Awards 2023, его результатом стал шорт-лист из 67 номинантов, которые претендуют на главную награду премии. Всего редакция RB.RU получила и обработала 342 заявки, а победителей выберут члены жюри путем голосования.

Приближается финал премии RB Digital Awards: узнайте, кто поборется за главный приз в 2023 году