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Приближается финал премии RB Digital Awards: узнайте, кто поборется за главный приз в 2023 году

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

Завершился второй этап RB Digital Awards 2023, его результатом стал шорт-лист из 67 номинантов, которые претендуют на главную награду премии. Всего редакция RB.RU получила и обработала 342 заявки, а победителей выберут члены жюри путем голосования.

Приближается финал премии RB Digital Awards: узнайте, кто поборется за главный приз в 2023 году

Мероприятие пройдет при поддержке Cloud и ГК Самолет

В финал RB Digital Awards 2023 прошли:

в номинации «Маркетинг и продажи» —

  • СПАО «Ингосстрах» совместно с CraftTalk. Кейс — автоматизация коммуникаций в текстовых каналах и управления знаниями в сфере страхования;
  • ГК ФСК совместно с Data Stories. Кейс — как достичь максимального уровня цифровой зрелости маркетинга;
  • «ВымпелКом» (бренд «билайн»). Кейс — сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы»;
  • «Россельхозбанк». Кейс — рекомендательная система для продажи фермерских продуктов;
  • Burger King совместно с Mindbox. Кейс  — рост продаж в полтора раза благодаря ML-алгоритмам;
  • «Перекресток» совместно с GoodsForecast. Кейс — внедрение системы предупреждения упущенных продаж;
  • «Альфа-Банк». Кейс — кешбэк-платформа;
  • «Сбер». Кейс — модуль подготовки контента SberNBA.Creator;
  • «Ростелеком». Кейс — цифровая экосистема B2C;
  • Московский кредитный банк совместно с VisionLabs. Кейс — реализация экспериментальной системы видеоаналитики в инновационном отделении МКБ «Нева Тауэрс».

в номинации «Кибербезопасность» —

  • Positive Technologies. Кейс — краудсорсинговая платформа для привлечения специалистов по ИБ (этичных хакеров);
  • Group-IB. Кейс — Group-IB Attack Surface Management;
  • банк ВТБ. Кейс — безопасный вход в интернет-банк «ВТБ Онлайн» по биометрическим данным;
  • «МегаФон». Кейс — голосовой «Антифрод» — защита финансовых организаций и их клиентов от мошенничества (социнженерия);
  • «Ростелеком». Кейс — «Феникс» — безопасный репозиторий артефактов;
  • «СерчИнформ». Кейс — контур информационной безопасности.

в номинации «Логистика и транспорт» — 

  • Whoosh. Кейс — автоматизация принятия решений на основе динамических данных;
  • «М.Видео-Эльдорадо». Кейс — ComSpace — интегрированная платформа управления товарными категориями;
  • «СберСтрахование». Кейс — страхование грузов на блокчейн-платформе «Цунами»;
  • «Датапакс». Кейс — платформа совместных поездок на автомобильном транспорте;
  • «СДЭК». Кейс — «СДЭК Курьер»— повышение эффективности курьеров;
  • Sitronics Group. Кейс — беспилотное управление судами;
  • «СберТройка». Кейс — билетная система «СберТройки» на базе карты «Тройка» в регионах России;
  • Sreda Solutions. Кейс — первое внедрение полностью российского программного продукта в области автомобильных сервисов V2X;
  • Cloud. Кейс — миграция CRAFTER.Online из зарубежного облака в Cloud, микросервисная инфраструктура.

в номинации «Корпоративный пилот» — 

  • «МегаФон» совместно с RevGames. Кейс — геймцентр в мобильном личном кабинете «МегаФона»;
  • «Трубная металлургическая компания» совместно с ООО «3Д Инновации». Кейс — VR-тренажер по настройке АУЗК;
  • Акселератор ВТБ совместно с RevGames. Кейс — геймификация контакт-центра ВТБ,  компьютерная игра «Башня пяти стихий»;
  • Акселератор ВТБ совместно с ООО «Раппорт Топ». Кейс — «Тренажер эмпатии» для контакт-центров;
  • «СберРешения» совместно с Dbrain. Кейс — автоматизация найма сотрудников.

в номинации «HR и внутренние коммуникации» — 

  • «Альфа-Банк». Кейс — Alfa People — единое приложение для всех внутренних сервисов;
  • ГК «Самолет» совместно со Skillaz. Кейс — внедрение российского ПО вместо иностранного за 1,5 месяца;
  • «М.Видео-Эльдорадо» совместно с ООО «Верме». Кейс — маркетплейс рабочего времени «Биржа смен»;
  • «СДЭК». Кейс — Mattermost — единое информационное поле CDEK;
  • «Норникель». Кейс — сбалансированная команда — эффективное управление любым процессом;
  • «Кофемания». Кейс — цифровизация массового подбора персонала в рестораны премиального сегмента;
  • X5 Group совместно с ФРИИ. Кейс — программа внутренних инноваций Х5 Idea Challenge.

в номинации «Цифровые услуги» — 

  • ГЛК «Шерегеш» совместно с VisionLabs. Кейс — биометрический ski-pass на горнолыжном курорте;
  • Правительство Москвы совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы. Кейс — онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений;
  • Объединенная металлургическая компания совместно с RDN Group. Кейс — цифровые сервисы ОМК — курс на клиента;
  • «Северсталь-ЦЕС» совместно с ITECH. Кейс — цифровой сервис управления запросами в ОЦО — тикетинг-система;
  • «СберНПФ». Кейс — цифровая «Пенсионная витрина»;
  • «МТС» совместно с VisionLabs. Кейс — биометрическая аутентификация клиентов в салонах сотовой связи;
  • банк ВТБ. Кейс — управление персональными данными клиентов «ВТБ Онлайн» в режиме самообслуживания;
  • корпорация «МСП» совместно с Notamedia. Кейс — цифровая платформа МСП;
  • Московский кредитный банк. Кейс — виртуальная банковская карта МКБ в чат-боте Telegram;
  • «Альфа-Банк». Кейс — предодобренная ипотека.

в номинации «Операционная деятельность» —

  • НЛМК совместно с «Бастион-Интегратор». Кейс — развитие системы управления проектами ProjectLab;
  • ЕВРАЗ совместно с Manage.one. Кейс — автоматизация юридических процессов ЕВРАЗ;
  • Х5 Group совместно с HeadPoint. Кейс — контроль работы холодильного оборудования в ФТС «Пятерочка» с помощью российской IoT-платформы InOne;
  • «Магнит» совместно с Mad Brains. Кейс — мобильное приложение для автоматизации работы сотрудников сети «Магнит»;
  • «Сбер» совместно с ADV. Кейс — супермаркет данных» в «Сбере»: единое окно для заказа данных с доставкой пользователю;
  • «Ростелеком» совместно с ООО «НПФ Беркут». Кейс — лаборатория гипотез;
  • S7 Airlines совместно с KOTELOV. Кейс — iPad-приложение для бортпроводников;
  • LG Electronics RUS. Кейс — клиент-ориентированная система MARS;
  • АО «ТВЭЛ» совместно с DM Solutions. Кейс — система интеллектуальной проверки технических отчетов и технической документации;
  • «Яблочков» совместно с ООО «Тандер Софт». Кейс — система мониторинга состояния зарядных станций «Яблочков».

в номинации «Промышленность» —

  • Rightech. Кейс — цифровой сотрудник;
  • «Норильский никель» совместно с TraceAir. Кейс — дроны на хвостохранилище ТОФ;
  • группа НЛМК совместно с Axenix. Кейс — ОКО-СОРТ — цифровой сервис приемки металлолома с использованием компьютерного зрения;
  • «Северсталь», «Северсталь диджитал». Кейс — компьютерное зрение для предотвращения разрушения цепи на конвейерах горячекатаных рулонов;
  • группа НЛМК совместно с «Рэдмедробот» МСК. Кейс — анализ гранулометрического состава руды и детектирование негабарита на конвейерах;
  • ООО «ЕвразТехника ИС». Кейс — цифровой помощник сталевара на основе ML;
  • Videomatrix. Кейс — цифровизация контроля качества стальной полосы с применением ИИ и машинного зрения;
  • АК «АЛРОСА» совместно с «ИНЛАЙН ГРУП». Кейс — ТО и ремонт карьерной техники;
  • Datana. Кейс — система детектирования шлака при выпуске металла из ДСП;
  • «Газпром нефть» совместно с ЛАНИТ-ТЕРКОМ. Кейс — цифровой двойник сейсморазведочных работ.

 

 

В составе жюри — ведущие эксперты по цифровой трансформации:

  • Александр Канивец, директор цифрового «Цифра» группы «Самолет»;
  • Федор Прохоров, директор по информационным технологиям CLOUD;
  • Виталий Тарасов, глава по цифровой трансформации, руководитель компании «СберКорус»;
  • Сергей Меркулов, директор по цифровой трансформации Segezha group;
  • Мария Андрианова, директор по стратегическому развитию Дептранс Москвы;
  • Антон Антоничев, руководитель дивизиона IT Metro;
  • Олег Бочтарев, директор по инновациям «Кировский завод»;
  • Игорь Гулянский, директор по инновациям «Инлайн Груп»;
  • Артем Гавриленко, лидер цифровой трансформации, Agile-coach «Азбука вкуса»;
  • Алексей Парасына, директор по промышленной автоматизации и метрологии «Норникель»;
  • Екатерина Забелина, директор департамента организационного развития и внедрения изменений X5 Group;
  • Илья Френклах, вице-президент по цифровой трансформации «Ренессанс Страхование»;
  • Ольга Пивень, сооснователь конференции, CEO группы медиакомпаний ЦИПР, RTVI;
  • Павел Cеменов, член правления «Модульбанка»;
  • Александр Ложечкин, CIO, руководитель дирекции информационных технологий «Райффайзенбанк»;
  • Александр Горник, CEO Mindbox;
  • Алексей Пелевин, CEO Pravo Tech;
  • Михаил Свердлов, независимый директор по продукту и цифровой трансформации;
  • Артем Прескарьян, технический директор, руководитель «Контур.Экстерна» и направления «Сервисы для предприятий» «СКБ Контур».
  • Павел Гуштюк, основатель и генеральный директор компании FORMIND.

Финал RB Digital Awards 2023 состоится 16 февраля 2023 года в формате гала-ужина в Москве, на котором соберутся представители компаний-лидеров в сфере цифровой трансформации. Чтобы стать гостем мероприятия, нужно заполнить заявку. Количество пригласительных билетов ограничено.

Участие в церемонии награждения — это возможность не только перенять опыт лидеров цифровой трансформации, но и познакомиться и обменяться контактами с ведущими игроками индустрии. 

Посмотрите, как это было в прошлом году, и становитесь гостем церемонии RB Digital Awards 2023.

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