Приближается финал премии RB Digital Awards: узнайте, кто поборется за главный приз в 2023 году

Завершился второй этап RB Digital Awards 2023, его результатом стал шорт-лист из 67 номинантов, которые претендуют на главную награду премии. Всего редакция RB.RU получила и обработала 342 заявки, а победителей выберут члены жюри путем голосования.
Мероприятие пройдет при поддержке Cloud и ГК Самолет
В финал RB Digital Awards 2023 прошли:
в номинации «Маркетинг и продажи» —
- СПАО «Ингосстрах» совместно с CraftTalk. Кейс — автоматизация коммуникаций в текстовых каналах и управления знаниями в сфере страхования;
- ГК ФСК совместно с Data Stories. Кейс — как достичь максимального уровня цифровой зрелости маркетинга;
- «ВымпелКом» (бренд «билайн»). Кейс — сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы»;
- «Россельхозбанк». Кейс — рекомендательная система для продажи фермерских продуктов;
- Burger King совместно с Mindbox. Кейс — рост продаж в полтора раза благодаря ML-алгоритмам;
- «Перекресток» совместно с GoodsForecast. Кейс — внедрение системы предупреждения упущенных продаж;
- «Альфа-Банк». Кейс — кешбэк-платформа;
- «Сбер». Кейс — модуль подготовки контента SberNBA.Creator;
- «Ростелеком». Кейс — цифровая экосистема B2C;
- Московский кредитный банк совместно с VisionLabs. Кейс — реализация экспериментальной системы видеоаналитики в инновационном отделении МКБ «Нева Тауэрс».
в номинации «Кибербезопасность» —
- Positive Technologies. Кейс — краудсорсинговая платформа для привлечения специалистов по ИБ (этичных хакеров);
- Group-IB. Кейс — Group-IB Attack Surface Management;
- банк ВТБ. Кейс — безопасный вход в интернет-банк «ВТБ Онлайн» по биометрическим данным;
- «МегаФон». Кейс — голосовой «Антифрод» — защита финансовых организаций и их клиентов от мошенничества (социнженерия);
- «Ростелеком». Кейс — «Феникс» — безопасный репозиторий артефактов;
- «СерчИнформ». Кейс — контур информационной безопасности.
в номинации «Логистика и транспорт» —
- Whoosh. Кейс — автоматизация принятия решений на основе динамических данных;
- «М.Видео-Эльдорадо». Кейс — ComSpace — интегрированная платформа управления товарными категориями;
- «СберСтрахование». Кейс — страхование грузов на блокчейн-платформе «Цунами»;
- «Датапакс». Кейс — платформа совместных поездок на автомобильном транспорте;
- «СДЭК». Кейс — «СДЭК Курьер»— повышение эффективности курьеров;
- Sitronics Group. Кейс — беспилотное управление судами;
- «СберТройка». Кейс — билетная система «СберТройки» на базе карты «Тройка» в регионах России;
- Sreda Solutions. Кейс — первое внедрение полностью российского программного продукта в области автомобильных сервисов V2X;
- Cloud. Кейс — миграция CRAFTER.Online из зарубежного облака в Cloud, микросервисная инфраструктура.
в номинации «Корпоративный пилот» —
- «МегаФон» совместно с RevGames. Кейс — геймцентр в мобильном личном кабинете «МегаФона»;
- «Трубная металлургическая компания» совместно с ООО «3Д Инновации». Кейс — VR-тренажер по настройке АУЗК;
- Акселератор ВТБ совместно с RevGames. Кейс — геймификация контакт-центра ВТБ, компьютерная игра «Башня пяти стихий»;
- Акселератор ВТБ совместно с ООО «Раппорт Топ». Кейс — «Тренажер эмпатии» для контакт-центров;
- «СберРешения» совместно с Dbrain. Кейс — автоматизация найма сотрудников.
в номинации «HR и внутренние коммуникации» —
- «Альфа-Банк». Кейс — Alfa People — единое приложение для всех внутренних сервисов;
- ГК «Самолет» совместно со Skillaz. Кейс — внедрение российского ПО вместо иностранного за 1,5 месяца;
- «М.Видео-Эльдорадо» совместно с ООО «Верме». Кейс — маркетплейс рабочего времени «Биржа смен»;
- «СДЭК». Кейс — Mattermost — единое информационное поле CDEK;
- «Норникель». Кейс — сбалансированная команда — эффективное управление любым процессом;
- «Кофемания». Кейс — цифровизация массового подбора персонала в рестораны премиального сегмента;
- X5 Group совместно с ФРИИ. Кейс — программа внутренних инноваций Х5 Idea Challenge.
в номинации «Цифровые услуги» —
- ГЛК «Шерегеш» совместно с VisionLabs. Кейс — биометрический ski-pass на горнолыжном курорте;
- Правительство Москвы совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы. Кейс — онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений;
- Объединенная металлургическая компания совместно с RDN Group. Кейс — цифровые сервисы ОМК — курс на клиента;
- «Северсталь-ЦЕС» совместно с ITECH. Кейс — цифровой сервис управления запросами в ОЦО — тикетинг-система;
- «СберНПФ». Кейс — цифровая «Пенсионная витрина»;
- «МТС» совместно с VisionLabs. Кейс — биометрическая аутентификация клиентов в салонах сотовой связи;
- банк ВТБ. Кейс — управление персональными данными клиентов «ВТБ Онлайн» в режиме самообслуживания;
- корпорация «МСП» совместно с Notamedia. Кейс — цифровая платформа МСП;
- Московский кредитный банк. Кейс — виртуальная банковская карта МКБ в чат-боте Telegram;
- «Альфа-Банк». Кейс — предодобренная ипотека.
в номинации «Операционная деятельность» —
- НЛМК совместно с «Бастион-Интегратор». Кейс — развитие системы управления проектами ProjectLab;
- ЕВРАЗ совместно с Manage.one. Кейс — автоматизация юридических процессов ЕВРАЗ;
- Х5 Group совместно с HeadPoint. Кейс — контроль работы холодильного оборудования в ФТС «Пятерочка» с помощью российской IoT-платформы InOne;
- «Магнит» совместно с Mad Brains. Кейс — мобильное приложение для автоматизации работы сотрудников сети «Магнит»;
- «Сбер» совместно с ADV. Кейс — супермаркет данных» в «Сбере»: единое окно для заказа данных с доставкой пользователю;
- «Ростелеком» совместно с ООО «НПФ Беркут». Кейс — лаборатория гипотез;
- S7 Airlines совместно с KOTELOV. Кейс — iPad-приложение для бортпроводников;
- LG Electronics RUS. Кейс — клиент-ориентированная система MARS;
- АО «ТВЭЛ» совместно с DM Solutions. Кейс — система интеллектуальной проверки технических отчетов и технической документации;
- «Яблочков» совместно с ООО «Тандер Софт». Кейс — система мониторинга состояния зарядных станций «Яблочков».
в номинации «Промышленность» —
- Rightech. Кейс — цифровой сотрудник;
- «Норильский никель» совместно с TraceAir. Кейс — дроны на хвостохранилище ТОФ;
- группа НЛМК совместно с Axenix. Кейс — ОКО-СОРТ — цифровой сервис приемки металлолома с использованием компьютерного зрения;
- «Северсталь», «Северсталь диджитал». Кейс — компьютерное зрение для предотвращения разрушения цепи на конвейерах горячекатаных рулонов;
- группа НЛМК совместно с «Рэдмедробот» МСК. Кейс — анализ гранулометрического состава руды и детектирование негабарита на конвейерах;
- ООО «ЕвразТехника ИС». Кейс — цифровой помощник сталевара на основе ML;
- Videomatrix. Кейс — цифровизация контроля качества стальной полосы с применением ИИ и машинного зрения;
- АК «АЛРОСА» совместно с «ИНЛАЙН ГРУП». Кейс — ТО и ремонт карьерной техники;
- Datana. Кейс — система детектирования шлака при выпуске металла из ДСП;
- «Газпром нефть» совместно с ЛАНИТ-ТЕРКОМ. Кейс — цифровой двойник сейсморазведочных работ.
В составе жюри — ведущие эксперты по цифровой трансформации:
- Александр Канивец, директор цифрового «Цифра» группы «Самолет»;
- Федор Прохоров, директор по информационным технологиям CLOUD;
- Виталий Тарасов, глава по цифровой трансформации, руководитель компании «СберКорус»;
- Сергей Меркулов, директор по цифровой трансформации Segezha group;
- Мария Андрианова, директор по стратегическому развитию Дептранс Москвы;
- Антон Антоничев, руководитель дивизиона IT Metro;
- Олег Бочтарев, директор по инновациям «Кировский завод»;
- Игорь Гулянский, директор по инновациям «Инлайн Груп»;
- Артем Гавриленко, лидер цифровой трансформации, Agile-coach «Азбука вкуса»;
- Алексей Парасына, директор по промышленной автоматизации и метрологии «Норникель»;
- Екатерина Забелина, директор департамента организационного развития и внедрения изменений X5 Group;
- Илья Френклах, вице-президент по цифровой трансформации «Ренессанс Страхование»;
- Ольга Пивень, сооснователь конференции, CEO группы медиакомпаний ЦИПР, RTVI;
- Павел Cеменов, член правления «Модульбанка»;
- Александр Ложечкин, CIO, руководитель дирекции информационных технологий «Райффайзенбанк»;
- Александр Горник, CEO Mindbox;
- Алексей Пелевин, CEO Pravo Tech;
- Михаил Свердлов, независимый директор по продукту и цифровой трансформации;
- Артем Прескарьян, технический директор, руководитель «Контур.Экстерна» и направления «Сервисы для предприятий» «СКБ Контур».
- Павел Гуштюк, основатель и генеральный директор компании FORMIND.
Финал RB Digital Awards 2023 состоится 16 февраля 2023 года в формате гала-ужина в Москве, на котором соберутся представители компаний-лидеров в сфере цифровой трансформации. Чтобы стать гостем мероприятия, нужно заполнить заявку. Количество пригласительных билетов ограничено.
Участие в церемонии награждения — это возможность не только перенять опыт лидеров цифровой трансформации, но и познакомиться и обменяться контактами с ведущими игроками индустрии.
Посмотрите, как это было в прошлом году, и становитесь гостем церемонии RB Digital Awards 2023.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Церемония награждения RB Digital Awards 2023
- 2 RB Digital Awards 2023
- 3 7 ресурсов для эффективного поиска персонала в digital и IT
- 4 «Ты ждешь, что будешь управлять миром, а в реальности много рутины». Как открыть рекламное агентство и придумать новый формат рекламы
- 5 «Мы не решаем глобальную проблему, а делаем жизнь людей проще»
ВОЗМОЖНОСТИ
13 января 2023
15 января 2023
15 января 2023