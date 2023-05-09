В США приостановили работу над несколькими сериалами из-за забастовки сценаристов

В США приостановили работу над сценарием для приквела культового сериала в жанре фэнтези «Игра престолов». Причиной послужила забастовка Гильдии сценаристов, пишет Rolling Stone.

Протест авторов сценариев начался 1 мая, забастовка стала самой крупной за последние 15 лет. Гильдия сценаристов США требует пересмотра контрактов со студиями и повышения оплаты труда. Началу протеста предшествовали шестинедельные переговоры с Гильдией и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Попытки договориться не увенчались успехом.

Теперь, как пишет издание, приостановлена работа над сериалом «Рыцарь семи королевств». Основной шоу должен послужить цикл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге».

При этом, Мартин отметил, на создание еще одного приквела «Игры престолов» — «Дома дракона» — протест никак не повлиял.

Помимо «Рыцаря семи королевств» от забастовки пострадал еще один культовый проект — SciFi сериал «Очень странные дела» (Stranger Things). Съемки финального пятого сезона шоу приостановили, поскольку даже во время производства в сценарий постоянно вносятся корректировки.

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