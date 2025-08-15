Биржа–2025: в ВШЭ научили ИИ предвидеть изменения на рынке

Специалисты ВШЭ создали нейросетевой алгоритм, способный за день до события сигнализировать о приближении краткосрочного кризиса на фондовом рынке. Точность инструмента — более 83%. Система учитывает как экономические данные, так и настроение инвесторов, а работать умеет даже с несбалансированными выборками — когда сигналы кризиса встречаются редко.

Модель, которая видит кризис за сутки

Специалисты из ВШЭ создали нейросетевую систему, способную за 24 часа до события предупредить о краткосрочном кризисе на фондовом рынке. Точность разработки — свыше 83%.



Модель анализирует не только стандартный набор макро- и микроэкономических показателей, но и индексы настроений инвесторов — переменную, которую раньше практически невозможно было формализовать в алгоритмах. Такой подход позволяет улавливать как объективные сигналы, так и эмоциональные колебания участников торгов, что критично при прогнозировании резких рыночных просадок.

Как устроена модель

Над созданием модели работали профессор ВШЭ Тамара Теплова вместе с экспертами Максимом Файзулиным и Алексеем Куркиным. В своей разработке они применили гибридный формат глубокого обучения, объединив сразу три метода — Temporal Convolutional Network, Long Short-Term Memory и механизм Attention.

Даниил Наумов, директор по инновационному развитию искусственного интеллекта Московской биржи, отмечает, что подобные алгоритмы применялись и раньше, в других системах риск-менеджмента, но их точность со временем растёт.

«Разработка коллег из ВШЭ интересна тем, что учитывает особенности российского рынка и демонстрирует высокую точность даже на несбалансированных данных — это важное качество в условиях локальной специфики», — подчёркивает эксперт.

Новая переменная — эмоции инвесторов

Для обучения модели использовались биржевые и макроэкономические данные за десятилетний период — с 2014 по 2024 год. В выборку вошли значения индекса Мосбиржи, валютные котировки и сведения о капитализации компаний-эмитентов. Дополнительной, новой переменной в алгоритме стали индексы внутреннего и внешнего инвестиционного настроения.

Эти индексы агрегируют данные о поведении и ожиданиях участников торгов и позволяют зафиксировать эмоциональные изменения на рынке. В итоге модель «видит» не только объективную картину, но и скрытые психологические сигналы, которые часто предшествуют скачкам волатильности и коррекциям котировок.

«Такие решения особенно полезны в чувствительные моменты — например, перед выходом важных макроданных или на фоне изменения ожиданий участников рынка», — комментирует Наумов.

Точность предсказаний

Изначально модель показывала точность 78,70% в день, когда ожидался кризис, и 78,85% при прогнозе на следующий день. После регулярного переобучения показатель достиг 83,87%.

Самое большое влияние на прогноз оказывают рыночные индикаторы, величина капитализации компаний-эмитентов и динамика валютных курсов. В совокупности эти параметры дают интегральный сигнал о вероятности кризиса в ближайшие 1–5 сессий.

Дмитрий Кашаев, директор по стратегическим проектам «БКС Мир инвестиций», подчёркивает ценность короткого горизонта прогнозирования.

«Подобная точность позволит вдохнуть перед погружением. Если доверительный вариант прогноза будет расти, это сможет дать неожиданный эффект – кризис не наступит, если его все ждут и готовятся, то знают как предотвратить», — уточняет Кашаев.

Он добавляет, что интеграция таких систем в работу управляющих компаний повысит точность расчёта VaR и лимитов концентрации по конкретным отраслям и инструментам.

Что это значит для рынка

По словам Тамары Тепловой, разработанная система способна стать ценным инструментом для инвесторов, аналитиков и регуляторов. Она не просто анализирует прошлые кризисы, но и работает в проактивном режиме, предупреждая о рисках заранее.

С учётом регулярного обновления данных модель можно интегрировать в динамическую архитектуру мониторинга рисков, адаптированную под российский рынок. Это позволит оперативно реагировать на колебания, минимизировать потери и более уверенно работать в условиях макроэкономической нестабильности.

Эксперт Дмитрий Кашаев считает, что подобные решения пойдут на пользу рынку и смогут выявлять точки напряжения ещё до полноценного кризиса.

«Подобные системы смогут выискивать точки напряжения на рынке и делать его более прозрачным и менее манипулятивным», — резюмирует Кашаев.



Фото: Unsplash