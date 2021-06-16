Власти Москвы назвали размер штрафов для бизнеса за невыполнение норм по вакцинации

Власти Москвы назвали размеров штрафов для бизнеса за невыполнение нормы по вакцинации сотрудников. Предприятия из сферы услуг, торговли, общепита, транспорта и других обязали вакцинировать от COVID-19 60% сотрудников в течение месяца.

Для ИП штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью либо повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей, юрлицо или ИП – на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей либо приостановить его работу на срок до 90 дней.

«За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда. Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса [об административных правонарушениях]», – приводит ТАСС слова главы Главконтроля Евгения Данчикова.

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, слова которого приводит пресс-служба, сообщил, что вакцинация должна проводиться только после разрешения врача и без наличия у человека противопоказаний.

«Предприниматель не может повлиять на своего сотрудника – взрослого дееспособного человека, кроме не вполне законной и по-человечески несправедливой угрозы увольнения. Я выступаю только за предупреждения от проверяющих органов, штрафы возможны только в исключительных случаях», – приводит пресс-служба слова Титова.

По мнению омбудсмена по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрия Порочкина, ни работники, ни работодатели не могут быть привлечены к ответственности за невыполнение норм.

«По ФЗ-157 “Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний” граждане вправе отказаться от профилактических прививок и ни один работодатель не вправе заставить своих сотрудников вакцинироваться», – отметил Порочкин, пояснив, что постановления санитарных врачей занимают более низкую ступень, чем постановления Правительства РФ.

Ранее власти Москвы и Московской области сообщили, что вводят частично обязательную вакцинацию для сотрудников сфер общепита, услуг, торговли, транспорта и других. До 15 июля работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 60% своих сотрудников, до 15 августа им должны поставить вторую прививку.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!