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Власти Москвы назвали размер штрафов для бизнеса за невыполнение норм по вакцинации

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти Москвы назвали размеров штрафов для бизнеса за невыполнение нормы по вакцинации сотрудников. Предприятия из сферы услуг, торговли, общепита, транспорта и других обязали вакцинировать от COVID-19 60% сотрудников в течение месяца.

Власти Москвы назвали размер штрафов для бизнеса за невыполнение норм по вакцинации

Для ИП штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью либо повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей, юрлицо или ИП – на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей либо приостановить его работу на срок до 90 дней.

«За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда. Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса [об административных правонарушениях]», – приводит ТАСС слова главы Главконтроля Евгения Данчикова.

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, слова которого приводит пресс-служба, сообщил, что вакцинация должна проводиться только после разрешения врача и без наличия у человека противопоказаний.

«Предприниматель не может повлиять на своего сотрудника – взрослого дееспособного человека, кроме не вполне законной и по-человечески несправедливой угрозы увольнения. Я выступаю только за предупреждения от проверяющих органов, штрафы возможны только в исключительных случаях», – приводит пресс-служба слова Титова.

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По мнению омбудсмена по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрия Порочкина, ни работники, ни работодатели не могут быть привлечены к ответственности за невыполнение норм.

«По ФЗ-157 “Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний” граждане вправе отказаться от профилактических прививок и ни один работодатель не вправе заставить своих сотрудников вакцинироваться», – отметил Порочкин, пояснив, что постановления санитарных врачей занимают более низкую ступень, чем постановления Правительства РФ.

Ранее власти Москвы и Московской области сообщили, что вводят частично обязательную вакцинацию для сотрудников сфер общепита, услуг, торговли, транспорта и других. До 15 июля работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 60% своих сотрудников, до 15 августа им должны поставить вторую прививку.

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Фото: Depositphotos.com

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