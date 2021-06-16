В Москве обязали вакцинировать 60% граждан, работающих в сфере услуг

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, в котором назвала ситуацию с коронавирусом в столице неблагополучной. В связи с с этим она обязала провести вакцинацию 60% всех работающих в ряде сфер экономики.

Обязательная вакцинация коснется 60% работников таких сфер, как:

общепит;

торговля;

салоны красоты, фитнес-клубы, СПА и массажные салоны;

клиентские структуры банков;

общественный транспорт и такси;

ЖКХ и энергетика;

театры, музеи, библиотеки;

МФЦ.

Компания и предприятия, попадающие под требование об обязательной вакцинации, должны организовать прививки первым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной) для работников не позднее 15 июля. Завершить процесс вакцинации нужно не позднее 15 августа.

Вслед за Москвой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан объявила и Московская область.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил в своем блоге, что до 1 июля будет создана информационная система, с помощью которой можно будет контролировать, как идет процесс вакцинации. Решение о введении обязательной вакцинации он назвал «тяжелым, непростым, но необходимым и ответственным».

«Если сплошная вакцинация станет альтернативой ограничениям в работе, бизнес, безусловно, всецело поддержит такой подход. Думаю, противника этой меры найти будет трудно. Что касается готовности предпринимателей в сфере услуг к вакцинации, то реальное обеспечение кампании лежит не на них, а на правительстве Москвы», — сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, его слова передала пресс-служба.

По его словам, от предпринимателей требуется лишь правильно составить отчетность. «Надеюсь, процедура ее заполнения и отправки будет организована без сбоев и не приведет к осложнениям, штрафам и так далее», — добавил Титов.

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Фото: Unsplash