СМИ узнали, что Шварцнеггер подал в суд на российского производителя роботов. Сама компания отрицает это

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, создавшую его робота-двойника. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на иск.

Компания, представляющая интересы Шварценеггера, заявила, что Promobot неправомерно использовала право актера на публичность. Истцы требуют прекратить использование образа Шварценеггера и выплатить ему $10 млн вместе с прибылью, полученной в связи с показом робота.

В пресс-службе Promobot сообщили Rusbase, что в компанию «не поступало никаких исков».

«Мы сами узнали об этом только из публикации TMZ. Мы уже несколько месяцев ведем переговоры с командой Шварценеггера, но ни о каких судах речи не идёт. Информация об иске на TMZ — неправда», — заявили в компании.

Promobot привозил робота на выставку электроники CES в Лас-Вегасе в январе 2020 года. После этого с компанией якобы связались адвокаты Шварценеггера и попросили больше не использовать образ актера для показа на публичных мероприятиях.

Машина умеет говорить и шевелить глазами, бровями и шеей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This creepy @schwarzenegger robot wants to be your friend. Публикация от Digital Trends (@digitaltrends) 27 Фев 2020 в 11:57 PST

Promobot также привозил робота-двойника на прошедшую в феврале выставку игрушек в Нью-Йорке.

В Promobot подчеркнули, что в настоящее время ведут переговоры с командой Шварцнеггера.

«Дело в том, что законодательство, регулирующее этот вопрос, в разных странах разное. Например, в России внешность человека — это не объект авторского права, а в Европе есть регламент GDPR. Мы стараемся сделать так, чтобы все нюансы были учтены», — пояснил представитель компании.

Он также добавил, что если компании не удастся согласовать использование образа, то «мы просто переделаем полимерную матрицу и робот перестанет быть похожим на Арнольда».

Фото на обложке: ddp / Vida Press