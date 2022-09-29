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C 2023 года самозанятые в России смогут получать оплачиваемый больничный

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минтруд разработал систему соцстрахования для самозанятых: в 2023 году они уже смогут получать оплачиваемые больничные. Размер взноса для застрахованных составит 15 тыс. рублей в год и он не будет зависеть от заработка.

C 2023 года самозанятые в России смогут получать оплачиваемый больничный

Ежемесячные выплаты по больничному будут варьироваться от 13 тыс. руб. до 22 тыс. рублей в первый год отчисления взносов и от 19 тыс. рублей до 32,4 тыс. рублей во второй, узнал «Коммерсантъ».

По оценкам Минтруда, в ближайшие пару лет число застрахованных достигнет 2 млн человек. На 1 сентября, по данным ФНС, в России насчитывалось свыше 5,4 млн самозанятых.

75% самозанятых готовы платить добровольные взносы за возможность получать выплаты по больничному листу от государства. Большую часть доходов они тратят на питание и обязательные платежи.

Реализация инициативы будет непростой: у компаний практически нет способов проверить, в какой степени болезнь или травма влияние на трудоспособность самозанятого. Это может привести к мошенничеству, а также к повышению страхового тарифа, считают эксперты.

Фото на обложке: Iryna Rahalskaya / Shutterstock

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