Около 75% самозанятых в России хотят получать выплаты по больничным от государства

В России почти 75% самозанятых готовы платить добровольные взносы за возможность получать выплаты по больничному листу от государства. Большую часть доходов они тратят на питание и обязательные платежи.

На страховой взнос 51,3% самозанятых готовы тратить не больше 1000 рублей ежемесячно, при этом 43,2% хотели бы получать в качестве компенсации 16 тыс.—30 тыс. рублей. Такие результаты следует из опроса почти 1000 пользователей режима налога на профессиональный доход, проведенного объединением «Опора России», пишут «Ведомости».

Большая часть россиян считает, что оплата взносов должна быть добровольной. При этом почти 14% готовы платить частным страховым компаниям, а 1,3% предпочли бы программы работодателя.

Глава направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян полагает, что выплаты будут зависеть от длительности страхового стажа, поэтому компенсация в каждом случает будет разной. При этом эксперт уверен, что при взносе в 1000 рублей в месяц экономика соцстрахования вполне позволит достичь выплат до 25 тыс. рублей в месяц.

Реализация инициативы будет непростой: у компаний практически нет способов проверить, в какой степени болезнь или травма влияние на трудоспособность самозанятого, подчеркнул директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Специалит опасается, что это может привести к мошенничеству, а также к повышению страхового тарифа. Для добросовестных клиентов такие тарифы будут невыгодны, поэтому их спрос будет гораздо ниже возможного.

Чтобы избежать злоупотреблений, эксперты предлагают ввести регрессионную шкалу: первые две недели больничного выплачивать не менее 1000 рублей в день, после уменьшать сумму в два раза. При этом работодателю сразу стоит обговорить максимальное количество дней, в течении которых будет предоставляться компенсация.

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