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Стивен Сигал рассказал, какой бизнес хочет развивать в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал, совершивший поездку в Бурятию, хочет развивать свой бизнес-проект, обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал. Об сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на самого Сигала.

Стивен Сигал рассказал, какой бизнес хочет развивать в России

«Я знаю, что в России существует программа "Дальневосточный гектар", возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», — цитирует пресс-служба актера.

С момента запуска программы на Дальнем Востоке «гектар» получили около 83 тысяч человек, сообщает «РИА Новости».

Издание также уточняет, что Сигал прибыл в Бурятию в начале прошлой недели, чтобы посетить Байкал и Иволгинский дацан. Он поклонился нетленному телу Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова, выпустил мальков в Байкал, провел тренировку со спортсменами республики и познакомился с культурой региона.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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