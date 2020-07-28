Стивен Сигал рассказал, какой бизнес хочет развивать в России

«Я знаю, что в России существует программа "Дальневосточный гектар", возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», — цитирует пресс-служба актера.