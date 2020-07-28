Стивен Сигал рассказал, какой бизнес хочет развивать в России
Американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал, совершивший поездку в Бурятию, хочет развивать свой бизнес-проект, обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал. Об сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на самого Сигала.
«Я знаю, что в России существует программа "Дальневосточный гектар", возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», — цитирует пресс-служба актера.
С момента запуска программы на Дальнем Востоке «гектар» получили около 83 тысяч человек, сообщает «РИА Новости».
Издание также уточняет, что Сигал прибыл в Бурятию в начале прошлой недели, чтобы посетить Байкал и Иволгинский дацан. Он поклонился нетленному телу Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова, выпустил мальков в Байкал, провел тренировку со спортсменами республики и познакомился с культурой региона.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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