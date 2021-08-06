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Инвестиционная соцсеть Signal NFX предложила готовую форму для презентаций стартапов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Инвестиционная сеть для основателей, венчурных инвесторов и бизнес-ангелов Signal NFX разработала форму для питчей проектов. Она получила название BriefLink.

Инвестиционная соцсеть Signal NFX предложила готовую форму для презентаций стартапов

По ссылке предлагается заполнить форму, состоящую из 13 полей (название компании, основатель, вид деятельности, информация о команде, рынке, бизнес-модели, о необходимой сумме инвестиций и другое), и затем отправить ее инвесторам.

Заполненная форма видна только владельцу. Поделиться питчем с другими можно по приватной ссылке.

По данным основателей Signal NFX, питч в подобном формате увеличивает вероятность встречи с профильным венчурным инвестором на 78%.

NFX — это венчурная компания, которая инвестирует в проекты на стадии A, базируется в Сан-Франциско. Signal NFX — бесплатный инструмент для фаундеров и инвесторов, который позволяет им знакомиться между собой и заключать сделки.

База инвесторов Signal NFX насчитывает более 11,2 тысячи человек. Карточки инвесторов рассортированы секторам, там же есть информация об этапах, на которых они инвестируют.

Из ближайших конкурентов — сервис DocSend, который помогает фаундерам привлекать инвестиции и выстраивать отношения с инвесторами.

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Фото на обложке: Unsplash

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