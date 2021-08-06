Инвестиционная соцсеть Signal NFX предложила готовую форму для презентаций стартапов

Инвестиционная сеть для основателей, венчурных инвесторов и бизнес-ангелов Signal NFX разработала форму для питчей проектов. Она получила название BriefLink.

По ссылке предлагается заполнить форму, состоящую из 13 полей (название компании, основатель, вид деятельности, информация о команде, рынке, бизнес-модели, о необходимой сумме инвестиций и другое), и затем отправить ее инвесторам.

Заполненная форма видна только владельцу. Поделиться питчем с другими можно по приватной ссылке.

По данным основателей Signal NFX, питч в подобном формате увеличивает вероятность встречи с профильным венчурным инвестором на 78%.

NFX — это венчурная компания, которая инвестирует в проекты на стадии A, базируется в Сан-Франциско. Signal NFX — бесплатный инструмент для фаундеров и инвесторов, который позволяет им знакомиться между собой и заключать сделки.

База инвесторов Signal NFX насчитывает более 11,2 тысячи человек. Карточки инвесторов рассортированы секторам, там же есть информация об этапах, на которых они инвестируют.

Из ближайших конкурентов — сервис DocSend, который помогает фаундерам привлекать инвестиции и выстраивать отношения с инвесторами.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash