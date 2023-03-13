В США закрылся еще один связанный с криптоиндустрией банк

Крах SVB, одного из самых крупных банков, работающих с криптокомпаниями, стал началом новой черной полосы для всей индустрии Web3. Первой жертвой ситуации стал Signature Bank, который закрылся 12 марта «из-за системных рисков».
12 марта, спустя два дня после краха Silicon Valley Bank (SVB), регулятор штата Нью-Йорк принял решение закрыть Signature Bank. Как сообщает Bloomberg, оба банка имели схожий портфель акций.
Министерство финансов США, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию вкладов выпустили совместное заявление, в котором они постарались недопустить распространение паники, заявив, что вкладчики Signature Bank не потеряют доступ к своим вкладам. Также, как и в случае с SVB, руководство Signature Bank покинуло свои должности.
Signature Bank был известен своей лояльностью к криптокомпаниям. Задолго до разговоров о массовом принятии, в 2019 году, когда многие учреждения отказывались открывать счета связанным с Web3 стартапам, банк уже держал курс на поддержку блокчейн-бизнеса. Тогда в рамках Signature Bank было создано целое подразделение под названием «Блокчейн и цифровые активы».
По данным департамента финансовых услуг Нью-Йорка, к началу 2023 года активы Signature Bank оценивались в $110,36 млрд.
Фото на обложке: Etienne Martin /
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