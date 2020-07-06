Стартап для автоматизации маркетинга и продаж Signum.ai привлек $500 тысяч

Портфельная компания Starta Ventures — Signum.ai — привлекла $500 тысяч. Об этом Rusbase сообщил представитель Starta Ventures.

Средства были получены от Starta Ventures, Next Ventures и бизнес-ангела, имя которого не раскрывается.

Компания разрабатывает решения на базе искусственного интеллекта, которые в режиме реального времени собирают и анализируют более миллиарда точек данных (аккаунты в соцсетях, СМИ, блоги, форумы, порталы) и помогают находить в этих данных идеи и инсайты.

Signum.ai позиционирует себя как productivity tool для маркетинговых и сейлз-команд, который позволяет компаниям зарабатывать больше.

Компания использует инвестиции для развития продаж на рынке США.

Основатель Signum.ai — предприниматель из Липецка Артем Гладких.

По словам управляющего партнера Starta Ventures Сергея Милмана, более 80% клиентов Signum.ai находятся в США, а MRR (регулярный доход — прим. Rusbase) компании продолжает расти на 40% каждый месяц в течение последних 6 месяцев.

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