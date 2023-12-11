ИИ-стартап с российско-украинскими корнями Signum.ai закрыл посевной раунд

ИИ-компания с российско-украинскими корнями Signum.ai закрыла посевной раунд. В нем приняли участие RTP Global, AngelsDeck Global Ventures, бизнес-ангелы, близкие к OpenAI, а также еще один неназванный международный венчурный фонд. Об успешном закрытии раунда RB.RU рассказал основатель Signum.ai Артем Гладких.
Signum.ai базируется в Нью-Йорке и разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта. Сервисы компании в режиме реального времени собирают и анализируют свыше миллиарда точек данных и помогают находить в этих сведениях инсайты и идеи. Инструменты Signum.ai анализируют данные соцсетей, СМИ, блогов и форумов.
В 2020 году стартап привлек $500 тыс. от своего ключевого инвестора Starta Ventures, а также от Next Ventures и неназванного бизнес-ангела на разработку платформы. Платформу запустили в 2023 году, выручка за год работы составила $540 тыс.
В июле Signum.ai стал продуктом дня на Product Hunt.
У стартапа распределенная команда, сотрудники работают из разных стран. Как рассказывал основатель проекта Артем Гладких изданию Forbes еще до начала кризиса и введения санкций, у Signum.ai — американские инвесторы.
Привлеченные в ходе раунда средства Signum.ai направит на масштабирование и усиление технологических возможностей.
Фото на обложке: Dimj /
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