Силуанов рассказал о заморозке $300 млрд резервов России западными странами

Министр финансов Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу «Россия-1», что из-за санкций западных стран Россия не может использовать около $300 млрд своих золотовалютных резервов.

По словам Силуанова, это почти половина от общего объема российских резервов ($640 млрд).

Министр добавил, что страны Запада оказывают давление на Китай, чтобы азиатская страна также ограничила доступ России к резервам, которые хранятся в юанях.

«Я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли, и не только сохранить, но и приумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются», — подчеркнул Силуанов.

Кроме того, Минфин повторил тезис, ранее озвученный в указе президента, что Россия будет выплачивать суверенный долг «недружественным странам» в рублях, пока часть резервов Центробанка не будет разморожена.

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