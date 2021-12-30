«У нас дыра»: Силуанов прокомментировал ситуацию с долгами «Роснано»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что государство не допустит финансового краха ведущей переговоры о реструктуризации долгов нанотехнологической госкомпании «Роснано», а значит будет делать «все необходимое», чтобы кредиторы получили свои деньги или по-доброму договорились с АО.

«Невыполнение своих обязательств государственной компанией — это же всегда плохо. Мы будем делать все необходимое, чтобы государство свои обязательства выполняло и кредиторы получили свои деньги или по-доброму договорились с "Роснано"», — заверил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Антон Силуанов напомнил, что «есть обязательства, которые гарантированы государством, а есть те, что "Роснано" привлекало без государственных гарантий», а венчурное финансирование — это очень рискованное занятие. К таким проектам надо подходить очень аккуратно.

По словам министра финансов, в настоящее время в компании работает очень грамотный и квалифицированный новый менеджмент, который и обнаружил «дыру».

«Они посмотрели и говорят: у нас дыра. Потому что доходы от вложенных денег есть, но они недостаточны для покрытия набранных обязательств. Новое руководство ведет переговоры с кредиторами. Они идут сложно. Но я уверен, что будут достигнуты соглашения о реструктуризации, либо иных условий кредитования. Бюджет будет всегда страховать деятельность "Роснано"», — добавил Силуанов.

В декабре ситуацию вокруг «Роснано» прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, задолженность компании, которую можно назвать венчурной, достигает «то ли 140 млрд рублей, то ли 102 млрд рублей, и проблема действительно непростая». Средства были вложены в проекты с риском. При этом Путин заподозрил, что у руководства Сбербанка была инсайдерская информация о ситуации и свои кредиты в банке «куда-то продали»

По словам президента, в настоящее время у новых топ-менеджеров есть «карт-бланш», чтобы «произвести объективную оценку, привлечь лучших специалистов».

В конце 2020 года из «Роснано» ушел Анатолий Чубайс, госкомпания перешла под управления ВЭБ.РФ.

«Роснано» направила в «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» (ПСБ) и «Ак Барс» досудебные претензии о признании недействительными кредитных договоров под госгарантии на 55 млрд рублей. Также компании удалось избежать дефолта по облигациям.

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Фото на обложке: pexels.com