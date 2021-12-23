Путин заподозрил Сбербанк в использовании «инсайда» в ситуации с «Роснано»

Президент РФ Владимир Путин заподозрил, что у Сбербанка могла быть «инсайдерская» информация о ситуации в «Роснано». Об этом глава государства заявил во время традиционной пресс-конференции 23 декабря.

По словам главы государства, задолженность компании достигает «то ли 140 млрд рублей, то ли 102 млрд рублей, и проблема действительно непростая».

«Надо, чтобы компания поработала со своими кредиторами, банками. Вот Сбербанк перепродал куда-то кредиты. Может быть, у руководства Сбербанка была инсайдерская информация», — заявил президент.

Путин отметил, что «Роснано» является венчурной компанией. Госкорпорация — «жизнеспособная», ведь ей удается выплачивать обязательства.

Глава государства призвал новое руководство «Роснано» проводить «процесс спокойно, исходя из реалий». По словам президента, в настоящее время у новых топ-менеджеров есть «карт-бланш», чтобы «произвести объективную оценку, привлечь лучших специалистов».

В конце 2020 года из «Роснано» ушел Анатолий Чубайс, госкомпания перешла под управления ВЭБ.РФ.

«В значительный степени непроторенным путем шли коллеги. Это рискованные вложения, поэтому государство давало гарантии. Часть проектов не удалось реализовать», — признал Владимир Путин.

Ведущая переговоры о реструктуризации долгов нанотехнологическая госкомпания «Роснано» направила в «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» (ПСБ) и «Ак Барс» досудебные претензии о признании недействительными кредитных договоров под госгарантии на 55 млрд рублей. Также компании удалось избежать дефолта по облигациям.

В претензиях указано, что сделки заключались «в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом». Также отмечается, что кредиты выдавались только на условиях предоставления госгарантий, при этом финансирование для «Роснано» всегда было целевым и «предполагало венчурное инвестирование в сферу технологических проектов». «Роснано» ссылается на ст. 10, 168 и п. 2 ст. 174 Гражданского кодекса.

Долг «Роснано» составляет более 140 млрд рублей, а стоимость активов около 70 млрд рублей. Банки с 2013 года получили от «Роснано» процентных выплат более чем на 100 млрд рублей.

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Фото на обложке: pexels.com