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«Роснано» потребовала признать недействительными кредитные договоры на 55 млрд рублей

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Ведущая переговоры о реструктуризации долгов нанотехнологическая госкомпания «Роснано» направила в «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» (ПСБ) и «Ак Барс» досудебные претензии о признании недействительными кредитных договоров под госгарантии на 55 млрд рублей.

«Роснано» потребовала признать недействительными кредитные договоры на 55 млрд рублей

«Роснано» собирается признать недействительными четыре договора с «Совкомбанком», два с ПСБ и один с «Ак Барсом», сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

В претензиях указано, что сделки заключались «в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом». Также отмечается, что кредиты выдавались только на условиях предоставления госгарантий, при этом финансирование для «Роснано» всегда было целевым и «предполагало венчурное инвестирование в сферу технологических проектов». «Роснано» ссылается на ст. 10, 168 и п. 2 ст. 174 Гражданского кодекса. 

По состоянию на 30 июня, госкомпания имела непогашенную задолженность в 38 млрд рублей в «Совкомбанке», 16 млрд рублей в ПСБ и 0,85 млрд рублей «Ак Барсе», следует из ее отчетности.

«Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика и выбранная схема заемного финансирования в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям "Роснано"», — пишет госкомпания.

Долг «Роснано» составляет более 140 млрд рублей, а стоимость активов около 70 млрд рублей. Банки с 2013 года получили от «Роснано» процентных выплат более чем на 100 млрд рублей.

По мнению опрошенных РБК экспертов, суд с высокой долей вероятности откажет в удовлетворении требованиий госкомпании. Как сообщал в ноябре президент «Сколково» Аркадий Дворкович, «отрицательный баланс компании во многом является только следствием модели финансирования, где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих».

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«Процесс переговоров с ключевыми кредиторами с целью урегулирования вопроса с погашением исторически сформированных долговых обязательств продолжается в настоящее время», — сообщило «Роснано» 14 декабря в своем telegram-канале. Ранее компания смогла погасить облигации на 4,5 млрд рублей, избежав дефолта.

В конце 2020 года из «Роснано» ушел Анатолий Чубайс, госкомпания перешла под управления ВЭБ.РФ.

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Фото на обложке: pexels.com

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