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«Сименс» стал «Системс» — ЕГРЮЛ

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В карточке ООО «Сименс» в ЕГРЮЛ произошли изменения: теперь компания, которая с конца 2021 года находится в процессе реорганизации (выделение из общей структуры), переименована в ООО «Системс».

«Сименс» стал «Системс» — ЕГРЮЛ

На смену названия российской структуры AG Siemens (корпорация по-прежнему владеет 100% компании) обратил внимание «Интерфакс».

Немецкий концерн Siemens в 2022 году сообщил о приостановке новых проектов и инвестиций в РФ, прекратил поставки, на чем потерял порядка €600 млн, сократив выручку с 26,26 млрд до 6,32 млрд рублей и сменив чистую прибыть (2,29 млрд рублей) на убытки (2,88 млрд рублей).

Помимо ООО «Сименс» в России также работает «Сименс энергетика», которую у Siemens Energy выкупили ПАО «Интер РАО» и его же совместное предприятие с «Силовыми машинами» — ООО «СТГТ».

Фото на обложке: Unsplash

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