Siemens оценила убытки от ухода из России в €600 млн. Потери понесла «дочка» немецкого конгломерата, занимающаяся железнодорожными перевозками. Siemens объявила о том, что покидает российский рынок, в мае 2022 года, после чего впервые за несколько лет отчиталась об убытках за финансовый квартал.
Убытки немецкого конгломерата Siemens от ухода с российского рынка составили €600 млн. Об этом компания рассказала в отчетности за 2022 год финансовый год.
Потери прибыли в размере €0,6 млрд понесла дочерняя компания в России Siemens Mobility, которая занималась железнодорожными перевозками, сказано в отчете.
Siemens объявила о том, что уходит с российского рынка, в мае 2022 года. В августе компания отчиталась о первом за последние 12 лет убыточном финансовом квартале.
В октябре инвестиционная группа «Инсайт» купила лизинговую «дочку» Siemens в России. Стороны раскрыли сумму сделки.
Фото на обложке: HJBC /
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