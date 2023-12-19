Siemens оценила убытки от ухода из России в €600 млн. Потери понесла «дочка» немецкого конгломерата, занимающаяся железнодорожными перевозками. Siemens объявила о том, что покидает российский рынок, в мае 2022 года, после чего впервые за несколько лет отчиталась об убытках за финансовый квартал.

Siemens оценила убытки от ухода из России в €600 млн