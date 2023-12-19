Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Siemens оценила убытки от ухода из России в €600 млн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Siemens оценила убытки от ухода из России в €600 млн. Потери понесла «дочка» немецкого конгломерата, занимающаяся железнодорожными перевозками. Siemens объявила о том, что покидает российский рынок, в мае 2022 года, после чего впервые за несколько лет отчиталась об убытках за финансовый квартал.

Siemens оценила убытки от ухода из России в €600 млн

Убытки немецкого конгломерата Siemens от ухода с российского рынка составили €600 млн. Об этом компания рассказала в отчетности за 2022 год финансовый год.

Потери прибыли в размере €0,6 млрд понесла дочерняя компания в России Siemens Mobility, которая занималась железнодорожными перевозками, сказано в отчете.

Siemens объявила о том, что уходит с российского рынка, в мае 2022 года. В августе компания отчиталась о первом за последние 12 лет убыточном финансовом квартале. 

В октябре инвестиционная группа «Инсайт» купила лизинговую «дочку» Siemens в России. Стороны раскрыли сумму сделки.

Фото на обложке: HJBC / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
  2. 2 Hyundai Motor продаст российский завод в Петербурге за 7 тыс. рублей — Reuters
  3. 3 Заменить Confluence? Просто!
  4. 4 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
  5. 5 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 декабря 2023

Грант на продвижение бизнеса в наружной рекламе в Санкт-Петербурге

21 декабря 2023

FAST TRACK

22 декабря 2023

Креативная лаборатория

Все ВОЗМОЖНОСТИ