Выходец из Goldman Sachs получил 4 млн рублей на развитие собственной инвестплатформы
Инвестиционная платформа коммерческой недвижимости SimpleEstate, запущенная в мае 2019 года, в октябре того же года привлекла 4 млн рублей в ходе pre-seed раунда. Об этом Rusbase рассказал основатель компании Никита Корниенко.
По его словам, деньги были нужны «на разработку MVP платформы, юридической структуры с АО и для транзакционных расходов на первые сделки».
Основатель SimpleEstate ранее работал инвестиционным аналитиком в Goldman Sachs ESSG и Elbrus Capital. Опыт инвестирования в коммерческую недвижимость он получил в Goldman Sachs, рассказал Корниенко.
Основатель SimpleEstate не раскрыл, кто именно предоставил средства на развитие платформы, однако, по данным базы «Контур.Фокус», деньги были получены от Антона Шрейдера, последние упоминания о котором в СМИ встречаются в 2014 году. Там Шрейдер фигурирует как управляющий директор Goldman Sachs.
Шрейдер, согласно данным «Контур.Фокуса», получил 25% в ООО «Симпл эстэйт» (юрлицо SimpleEstate). Остальными 75% владеет Корниенко.
SimpleEstate позволяет вкладывать деньги в профессионально отобранные объекты даже начинающим инвесторам с небольшим капиталом, утверждает Корниенко. В фокусе — объекты под продуктовые магазины и офисы, минимальный чек — 100 тысяч рублей.
Инвестор может выбирать конкретные объекты под инвестиции, сделки структурируются через акционерные общества. Инвесторы получают привилегированные акции, а платформа берет на себя операционное управление и владение обыкновенными акциями (дают контроль без экономической выгоды).
Выход инвестора осуществляется через продажу его акций на платформе без необходимости продавать весь объект целиком. SimpleEstate берет единовременную комиссию за организацию сделки и ежегодную комиссию за управление объектом.
У SimpleEstate уже есть закрытая сделка на 76 млн рублей — куплено 3 офисных блока в бизнес-центре Neo Geo. В активной фазе сделка на 130 млн рублей, сообщил Корниенко.
Фото: Unsplash
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