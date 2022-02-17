Разработчики The Sims 4 выпустят в России дополнение с ЛГБТ-парой

Разработчики The Sims 4 решили выпустить дополнение к игре, которое содержит историю однополой пары, для российских пользователей. Об этом сообщается на сайте Electronic Arts (ЕА).

В компании рассказали, что игровой набор «Свадебные истории» для The Sims 4 все же будет доступен для российских игроков. В издательстве напомнили, что неделей ранее сообщили об отмене выхода набора в России: «В тот момент мы посчитали, что не сможем полноценно рассказать историю однополой пары Кэм и Дом в России, и наилучшим решением виделось не выпускать набор на территории страны».

Обложка игрового набора «Свадебные истории»

Затем представители ЕА изучили реакцию российских пользователей и поменяли решение. Таким образом набор выйдет без каких-либо изменений.

«Для нас одинаково важно отстаивать наши ценности, в том числе бороться с гомофобией, а также делиться такими историями с теми, кто больше всего в этом нуждается», — говорится в сообщении.

Выход набора во всем мире, включая Россию, состоится 23 февраля.

10 февраля студия-разработчик Maxis и издатель Electronic Arts выступили с заявлением об отказе выпускать в России дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 из-за ЛГБТ-свадьбы двух персонажей. Конкректные причины отказа от релиза на территории страны не назывались.

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