Сингапур запустит цифровую валюту для трансграничных и межбанковских расчетов

Сингапур с 2024 года начнет «живой» выпуск цифровой валюты, ее будут использовать для межбанковских расчетов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Монетное управление Сингапура (MAS).
Как сообщает регулятор, планируется развивать три вида цифровых денег. Это цифровая валюта центрального банка, токенизированные банковские обязательства, а также регулируемые стекблкойны.
Меры по введению цифровых денег начали разрабатывать еще в 2016 году, отметил руководитель MAS Рави Менон. За последние годы регулятор провел несколько успешных испытаний.
Результаты экспериментов позволяют начать выпускать цифровую валюту в режиме реального времени для межбанковских расчетов. Также планируется проводить трансграничные платежи.
Для тестирования системы сингапурский регулятор намерен привлечь Amazon, JP Morgan, Alipay и другие крупные организации, работающие с финансовыми технологиями.
Ранее на этой неделе цифровую валюту официально запустили в Казахстане.
Фото на обложке: Unsplash
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