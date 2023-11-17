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Сингапур запустит цифровую валюту для трансграничных и межбанковских расчетов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сингапур с 2024 года начнет «живой» выпуск цифровой валюты, ее будут использовать для межбанковских расчетов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Монетное управление Сингапура (MAS).

Сингапур запустит цифровую валюту для трансграничных и межбанковских расчетов

Как сообщает регулятор, планируется развивать три вида цифровых денег. Это цифровая валюта центрального банка, токенизированные банковские обязательства, а также регулируемые стекблкойны.

Меры по введению цифровых денег начали разрабатывать еще в 2016 году, отметил руководитель MAS Рави Менон. За последние годы регулятор провел несколько успешных испытаний.

Результаты экспериментов позволяют начать выпускать цифровую валюту в режиме реального времени для межбанковских расчетов. Также планируется проводить трансграничные платежи.

Для тестирования системы сингапурский регулятор намерен привлечь Amazon, JP Morgan, Alipay и другие крупные организации, работающие с финансовыми технологиями.

Ранее на этой неделе цифровую валюту официально запустили в Казахстане.

Фото на обложке: Unsplash

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